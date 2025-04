CHI È ROMINA POWER? “VOLEVO ADOTTARE UN BAMBINO, MA BISOGNA ESSERE IN DUE A…”

Chi è Romina Power, madre di Cristèl e Romina jr., due delle tre figlie avute dalla cantautrice e personaggio televisivo di origini americane assieme ad Al Bano? Nell’appuntamento pre pasquale di questo pomeriggio con “Verissimo”, torna la versione delle ‘Storie’ del talk show condotto da Silvia Toffanin e in cui vengono riproposte le interviste più belle e i momenti più intensi di una stagione televisiva che comincia a volgere al termine. E con la presenza in studio delle due figlie di Al Bano (l’altra, primogenita, è quella Ylenia Carrisi scomparsa nel nulla, oltre al fratello Yari), riaccendiamo anche i riflettori sull’ex compagna dell’artista pugliese. Raccontiamo chi è Romina Power, madre di Cristèl e Romina jr..

Per scoprire chi è Romina Power, madre di Cristèl e Romina jr. ma soprattutto nel privato dato che la sua carriera e la fama oramai la precedono, dobbiamo accennare brevemente alla sua lunga storia d’amore con Al Bano, una delle relazioni più iconiche dello showbiz musicale italiano oltre che un sodalizio, umano e artistico, che molti pensavano sarebbe durato in eterno. La cantante oggi 73enne, di origini americane (è nata a Los Angeles) ma oramai naturalizzata italiana, aveva sposato Al Bano Carrisi nel luglio del 1970 e nel tempo la coppia aveva avuto quattro figli: detto della primogenita Ylenia, classe 1970 e scomparsa la notte di Capodanno del 1994, erano poi arrivati Yari (1973) e le due sorelle più giovani, Cristèl il giorno di Natale del 1985 e infine Romina jr. Jolanda nel 1987.

EX MOGLIE DI AL BANO, “RIMPIANGO L’INIZIO DELLE MIE GRAVIDANZE PERCHE’…”

Le ultime due, come detto, saranno tra gli ospiti della puntata di “Verissimo” che ci accingiamo a vedere assieme alla sorellastra Jasmine (nata dalla successiva relazione del padre con Loredana Lecciso) e, con l’occasione, possiamo accendere i riflettori sulla mamma e il rapporto che ha con loro: raccontando chi è Romina Power, madre di Cristèl e Romina jr.; in particolare, durante una bella intervista che la cantante aveva concesso al magazine femminile ‘Vanity Fair’, erano emersi particolari interessanti (come pure dalle tante ospitate televisive della donna nel corso degli anni, molte delle quali in compagnia proprio delle stesse figlie che, nel frattempo, l’hanno pure resa nonna) sulla loro relazione e anche sulle molteplici esperienze di maternità. “Non ho scelto io di essere un personaggio pubblico (…) Dentro questa situazione mi ci sono trovata dalla nascita. E ci sono ancora dentro solo perché sento di dover stare vicino alle mie figlie” aveva detto.

E, sempre in quell’intervista, emergeva un ritratto a tutto tondo della diretta interessata che ci diceva meglio chi è Romina Power, madre di Cristèl e Romina jr., come artista e come mamma: “Rimpiango le prime settimane della gravidanza, quello era il momento più bello: lo sai solo tu, è il tuo segreto (…) Poi ti accorgi che i tuoi figli te li portano via un pezzo alla volta” aveva aggiunto la figlia di Tyrone Power ammettendo che essere mamma è la cosa che l’ha resa più felice, a tal punto che aveva anche pensato di adottare dei figli prima di avere le due femmine più piccole di casa. “Ma per farlo bisogna essere in due” aveva aggiunto sibillinamente accennando al fatto che il suo compagno di allora non era d’accordo…