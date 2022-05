Chi è Ronela Hajati? Per Albania all’Eurovision 2022 con “Sekret”/ Dal canto a Ballando con le stelle…

L’Albania sarà rappresentata da Ronela Hajati all’Eurovision 2022. Questa splendida ragazza proporrà il brano Sekret. Oltre a considerare Tirana la sua casa, Ronela considera esibirsi sul palco il più grande piacere della vita. Non sorprende quindi che sia apparsa in una serie vertiginosa di festival, concorsi e talent show televisivi negli ultimi dieci anni, tra cui Kënga Magjike, Poleposition, Star Academy Albania, Kerkohet Një Yll e Ethet e Së Premtes Mbrëma. Ha anche gareggiato a Ballando con le stelle Albania. La sua vittoria più recente risale al 60° Festivali i Këngës; il concorso canoro è un atteso evento annuale in Albania e più recentemente è stato utilizzato per selezionare le voci dell’Eurovision del paese. Hajati ha trionfato su altri 19 partecipanti, con alcuni dei nomi più brillanti della musica del paese. Il modo preferito di questa artista del pop per trascorrere il tempo è in studio di registrazione, sia per la realizzazione musicale che per la scrittura di canzoni (cosa che fa sia per se stessa che per altri artisti).

Ronela Hajati, l’Eurovision 2022 come consacrazione

In una recente intervista rilasciata per una nota testata albanese Ronela Hajati ha dichiarato di vedere l’esperienza dell‘Eurovision Song Contest come una sorta di consacrazione alla propria carriera. Partecipare a questo genere di occasione musicale, ha dichiarato, non è semplicemente qualcosa di competitivo ma bensì un’esperienza e occasione unica per conoscere nuove sfumature musicali e confrontarsi con artisti provenienti da diverse culture e generi. Il brano che l’artista proporrà ai prossimi Eurovision Song Contest ha un significato molto profondo ed intimo, in linea con il genere che l’ha consacrata nel suo paese. Si tratta di una sorta di richiamo malinconico verso una persona che ha scelto di andare via, che può essere anche intesa come una grande occasione persa ma che lascia spazio a tantissime interpretazioni soggettive. Non a caso il ritornello richiama con ripetizione a qualcosa di segreto, a delle notti lontane dalla memoria ma che in un modo o nell’altro devono aver decisamente segnato nel profondo, nel bene e nel male.

Chi è Ronela Hajati, la classe 1989 incanterà Torino

La cantante albanese Ronela Hajati non è solo brava ma è anche una delle più belle dell’Eurovision Song Contest. Nata a Tirana il 2 settembre del 1989 ha iniziato la sua carriera nel 2006 lavorando per l’etichetta discografica Onima. Da bambina aveva studiato balletto per poi iniziare a muoversi sul pianoforte. I suoi inizi arrivano nei Balcani con partecipazioni a varie rassegne come Top Fest e Kenga Magjike. Il suo vero album di debutto da solista però è uscito “solo” nel 2021 quando ha pubblicato Rron che era già stato introdotto da una serie di accattivanti singoli. Ci aspettiamo molto di lei anche perché prima dell’inizio dell’evento si è parlato molto della sua canzone cioè Sekret.

