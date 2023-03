Chi è Rosa Fanti, moglie del noto chef Carlo Cracco/ L’aneddoto sul primo incontro

Rosa Fanti, l’esperta di comunicazione che ha conquistato il pluristellato Carlo Cracco

Il settore culinario, insieme ai suoi esponenti più autorevoli e irriverenti sono entrati di prepotenza nel panorama televisivo ormai da diversi anni. Tra programmi di intrattenimento e talent show – come dimostrato da MasterChef – sono tra i più seguiti sul piccolo schermo. Proprio grazie al format targato Sky gli appassionati hanno avuto modo di conoscere Carlo Cracco, chef pluristellato di fama internazionale che con il ruolo di giudice temuto e autorevole risulta tra i più seguiti e apprezzati. Non molti sono però a conoscenza della vita privata e sentimentale del ristoratore, da anni legato da Rosa Fanti.

Sul conto di Rosa Fanti le informazioni non sono così reperibili come nel caso del marito Carlo Cracco. Classe 1983, la donna avrebbe seguito un percorso di studi e di vita piuttosto lontano dal mondo della cucina. Dopo aver conseguito con successo gli studi di Scienze della comunicazione, Rosa Fanti avrebbe costruito la propria carriera in ambito aziendale e imprenditoriale con il medesimo successo del marito seppur lontana dalla luce dei riflettori. La donna e Carlo Cracco vivono insieme a Milano dove entrambi sono impegnati con le rispettive professioni; stando alle informazioni reperibili in rete la loro relazione dura da diversi anni, culminata con il matrimonio nel 2018.

Rosa Fanti e Carlo Cracco, una storia d’amore nata per “caso”

Sempre secondo le informazioni presenti sul web, la frequentazione tra Rosa Fanti e Carlo Cracco sarebbe nata in maniera del tutto casuale. Tutto sarebbe partito da un incontro casuale ad una cena risalente al 2013. Pur non parlando proprio in quell’occasione, in seguito ad uno scambio di numeri di telefono sarebbe stato proprio lo chef a fare il primo passo; inaugurando la storia d’amore che ad oggi taglia il traguardo dei 10 anni. Al colpo di fulmine è seguita una frequentazione di diversi anni prima di convolare a nozze nel 2018.

Dall’amore tra Rosa Fanti e Carlo Cracco sono nati due splendidi bambini, Pietro e Cesare, ancor prima che i due decidessero di sposarsi. Vista la giovane età, entrambi i genitori sono particolarmente restii nel pubblicare foto in compagnia dei piccoli ma non mancano i contenuti che li ritraggono insieme e felici. Sia Carlo Cracco che Rosa Fanti sono infatti piuttosto attivi sui social, con lo chef che pubblica principalmente contenuti legati alla propria attività professionale. La donna invece è solita condividere scatti che la ritraggono nella sua quotidianità.











