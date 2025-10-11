Mamma Rosa Chemical, il cantante ha aperto un negozio beauty per la donna

Tra i legami più profondi della vita di Rosa Chemical non possiamo non tenere conto di quello con la madre Rosa, alla quale il cantante è sempre stato molto legato al punto da decidere di dedicarle il nome d’arte. Un sodalizio vero e proprio tra il ragazzo classe 1998 e la donna della sua vita, i due hanno anche intrapreso un’avventura professionale insieme nei mesi scorsi, visto che Rosa Chemical ha aperto un centro estetico in compagnia della madre, chiamato Piediny.

La donna lavora da anni nel settore e il figlio ha deciso così di regalare un sogno alla madre, ricambiando i sacrifici fatti dalla sua famiglia negli anni. Per Manuel Rocati, vero nome di Rosa Chemical, si stratta anche dell’occasione per consolidare il legame con la madre, che da anni lavora proprio nel mondo del beauty. Smalti, skin care e trattamenti di ogni tipo anche il legame tra Rosa Chemical e la madre avrà modo di evolvere ancora di più.

Mamma Rosa Chemical, la confessione del cantante: “Mi ha salvato”

In passato il cantante attualmente impegnato nel cast di Ballando con le stelle, Rosa Chemical, ha raccontato il gioco chiave della madre nella sua vita. L’artista non ha fatto mistero dei disturbi alimentari con i quali ha fatto i conti e proprio in questa sua battaglia la donna avrebbe avuto un ruolo chiave:

“Se vedevo un kg più sulla bilancia impazzivo, mia madre mi ha salvato” ha ammesso senza mezzi termini Rosa Chemical a riguardo. Un legame fortissimo e reso ancora più speciale da questa unione professionale, che vede il cantante sempre al fianco della sua Rosa quando non è in giro per questioni artistiche.

