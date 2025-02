Si chiamava Rosa Serrapiglia la moglie di Mario Merola, unica donna della sua vita, sposata nel 1964 ma al suo fianco già da tredici anni prima del grande passo. I due si sono amati da quando erano appena due ragazzini ma si sono sposati solamente nel 1964, nel giorno del trentesimo compleanno dell’artista, che ha aspettato tanto per il matrimonio perché voleva essere certo di avere una sua indipendenza economica. Mario Merola, infatti, ha sposato la “sua” Rosa con i primi guadagni della vita da artista, che più avanti lo ha portato ad ottenere successi importantissimi in giro tra Italia ed Europa e non soltanto: Mario Merola, simbolo della musica napoletana, è arrivato a suonare persino in America.

Tornando alla moglie, Rosa Serrapiglia, i due si sono sposati nel 1964 e da quel momento sono rimasti insieme per sempre, fino alla morte dell’artista partenopeo, arrivata nel 2006. Per quasi vent’anni, Rosa Serrapiglia ha vissuto senza il marito: la donna, madre dei tre figli del cantante e “re della sceneggiata”, è morta solamente nel 2023 dopo una malattia. Aveva più di ottant’anni Rosa Serrapiglia quando è venuta a mancare, lasciando soli i tre figli che aveva avuto con l’amato marito.

Chi è Rosa Serrapiglia, la moglie di Mario Merola: scomparsa nel 2023

Dopo la morte di Rosa Serrapiglia, moglie di Mario Merola, è stato Francesco, il loro figlio più conosciuto dei tre, a darne notizia. “Mamma’ mo va abbraccia a papà, siete nel mio cuore per l’eternità” ha scritto sui social il cantante napoletano che ha seguito le orme del padre. Tornando a mamma Rosa, la donna è morta in ospedale dopo una malattia durata alcuni anni. La signora, già malata da tempo, era stata sottoposta ad un intervento chirurgico in ospedale: lì è morta dopo qualche giorno, lasciando un grande vuoto nella vita dei figli ma anche la consapevolezza che ora è insieme al suo amato Mario Merola.