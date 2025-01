Rosalia Porcaro, chi è e carriera dell’attrice e comica: dal teatro alla tv

Oggi pomeriggio, nella nuova puntata de La volta buona in onda su Rai 1, Caterina Balivo accoglierà nel suo salotto anche Rosalia Porcaro, che torna sul piccolo schermo da domenica 12 gennaio 2025 con la terza stagione di Mina Settembre. Nata nel 1966 a Casoria, in provincia di Napoli, inizia a studiare recitazione dagli anni ’80 avviando nel 1985 la sua attività artistica presso il Teatro Bellini di Napoli e recitando successivamente in svariati spettacoli.

Dotata di una verve comica non indifferente, si distingue subito non solo come attrice ma anche come cabarettista, portando al successo diversi personaggi, dall’operaia in una fabbrica di borse Veronica alla giovane cantante neomelodica napoletana Natasha. In televisione, dopo l’iniziale successo nel programma regionale TeleGaribaldi, trova la grande popolarità nazionale in programmi Rai, come Convenscion e Superconvenscion, ma anche a Zelig su Canale 5 e nel programma Un due tre stella di Sabina Guzzanti su LA7.

Rosalia Porcaro, da Mina Settembre alla vita privata: ha un marito?

Non solo comica e attrice teatrale, Rosalia Porcaro ha mostrato le sue doti recitative anche sul piccolo e grande schermo. Al cinema è stata diretta da grandi registi, come Vincenzo Salemme in No problem del 2008 e Carlo Vanzina in Vip dello stesso anno, ma ha collaborato anche con Mimmo Calopresti, Enrico Oldoini, Diego Abatantuono, Paolo Ruffini e Fausto Brizzi. Il suo più grande successo televisivo è invece la partecipazione a Mina Settembre, fiction di Rai 1 che la vede nel cast dal 2021.

Cosa sappiamo invece della vita privata di Rosalia Porcaro? L’attrice e comica ha un marito o un fidanzato? Le informazioni a tal riguardo sono sporadiche, a fronte di una grande riservatezza che caratterizza la sua sfera personale e sentimentale. Non sappiamo se è sposata o fidanzata, sappiamo invece che nel 2006 ha avuto un figlio di nome Carlo, con il quale vive a Napoli.

