Chi è Rosalia Porcaro, attrice comica ospite di Freeze: dagli esordi coi grandi maestri al successo, vita privata e sentimentale nel mistero

Questa sera, martedì 7 ottobre, c’è anche Rosalia Porcaro tra le protagoniste di Freeze. L’attrice comica partenopea è pronta ad ammaliare il pubblico Rai con la sua ironia ed una verve pungente. Avvicinatasi al mondo dello spettacolo appena maggiorenne, Rosalia comincia la sua carriera sotto la scuola di grandi maestri come Antonio Casagrande, Rino Marcelli e Renato Carpentieri. Il debutto a metà anni ottanta, quando si trova a sostituire una collega in uno spettacolo ispirato alle commedie di Scarpetta.

Popolarità e successo bussano alla sua porta pochi anni dopo, grazie al suo personaggio di Veronica, che diventa una delle sue interpretazioni immancabili. Nel corso della sua carriera collabora poi con varie reti e programmi televisivi differenti, passando dalla Rai a Mediaset, dove entra nel cast di Zelig Off, Zelig e Zelig Circus. Non solo spettacoli e sketch, Rosalia Porcaro nel 2010 entra a fare parte del cast della fiction Notte prima degli esami.

Rosalia Porcaro tra carriera e vita privata: oggi è single o ha un compagno?

Con grande poliedricità porta tutta la sua essenza in scena, che sia su un palco teatrale, che sia dietro una telecamera. Tra le ultime fatiche, come non menzionare la commedia Taxi a due piazze in teatro, al fianco di Barbara D’Urso e Franco Oppini. Per quanto concerne la vita privata e sentimentale, Rosalia Porcaro sembra piuttosto abbottonata e interessata a mantenere una certa privacy.

Sbirciando in rete, tuttavia, scopriamo che l’attrice in passato è stata sposata con il collega, attore e regista di teatro Giuseppe Sollazzo, dalla cui storia è nato l’amato figlio Carlo. Oggi non sappiamo se nella sua vita ci sia un nuovo compagno. D’altronde Rosalia Porcaro è molto restia dal condividere troppe informazioni riguardanti la sua sfera privata.

