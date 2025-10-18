Rosalinda Cannavò sarà ospite - insieme alla figlia Camila - della prossima puntata di Verissimo. La donna è molto legata al compagno Andrea Zenga.

Rosalinda Cannavò sarà ospite – insieme a sua famiglia Camila – di una nuova puntata della trasmissione Verissimo, programma Mediaset che vede la conduzione di Silvia Toffanin e che andrà in onda sabato 18 Ottobre 2025. La donna racconterà alcuni aneddoti sulla sua vita e come sta vivendo questa sua maternità.

Rosalinda Cannavò – inizialmente conosciuta con il nome d’arte Adua Del Vasco – nasce a Messina il 26 Novembre 1992 e fin da piccola inizia a interessarsi del mondo dello spettacolo. A 16 anni si trasferisce a Roma per corsi di recitazione e debutta giovanissima a Mediaset come una delle attrici della terza stagione di L’Onore e il Rispetto, nota serie Mediaset.

Negli anni lavora a diverse serie tv e vive una svolta lavorativa ma soprattutto di vita a Mediaset con la partecipazione alla quinta edizione del Grande Fratello Vip dove conosce Andrea Zenga che diventerà cosi l’amore della sua vita. I due ora sono più uniti che mai e l’8 Settembre 2024 è nata Camila, la primogenita della tanto chiacchierata coppia.

Rosalindà Cannavò e le vicissitudini familiari

Nel corso della prossima puntata di Verissimo Rosalinda Cannavò arriverà con la figlia Camila e la donna parlerà probabilmente di questa sua nuova avventura come mamma. Già qualche tempo fa Rosalinda ha confessato: “Io e Andrea siamo una forza insieme e sta andando tutto benissimo” e Rosalinda ha spiegato che non è cosi semplice:

“Si ha la concezione che la maternità sia tutta rosa e fiori ma è normale invece che ci siano anche dei momenti più tosti” e Rosalindà è davvero pazza d’amore per la figlia: “Con Camila ho capito che sono fatta per fare la mamma e mi piacerebbe avere una famiglia numerosa”. La donna ha confessato – cosi come il compagno – che gli piacerebbe dare presto un fratellino a Camilla.

Sia Rosalinda che Andrea hanno parlato anche dell’ipotesi matrimonio e la donna ha concluso: “Il passo più importante è già qui con noi, il matrimonio sarebbe solo un passo in più” e l’ex giocatore ha poi raccontato che gli piacerebbe sposarsi in futuro quando la figlia Camila sarà più grande e consapevole.