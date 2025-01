Rosanna Banfi, figlia di Lino Banfi e la sua amata moglie Lucia, nel 2009 ha dovuto fare i conti con una malattia, il tumore al seno. L’attrice è stata operata dopo aver svolto una serie di terapie per ridurre il nodulo che le era stato trovato da un medico. Parlando dell’iter della patologia, il 18 febbraio del 2024, Rosanna Banfi ha scritto sui social un lungo messaggio per raccontare la sua esperienza e invitare a sostenere la ricerca e a credere nei medici: “Oggi, 15 anni fa, venivo operata di tumore al seno. (…) Oggi mi sono accorta che sono passati 15 anni. Il fatto è che ho avuto 15 anni in più”.

15 anni in più di vita per Rosanna Banfi, che nel 2009 ha avuto paura di morire ma si è trovata a vivere ancora tante cose, tra le quali diventare nonna: “Gli scienziati da anni lavorano per noi per sconfiggere il cancro e ci stanno riuscendo. Le terapie sono più leggere si possono scoprire tumori al primissimo stadio e guarire senza conseguenze. Il segreto è fare prevenzione, controllarsi senza paura e affidarsi” ha scritto ancora l’attrice. Da quando è stata male, Rosanna non ha mai smesso di lottare affinché la ricerca ottenga sempre più riconoscimento e fondi.

Rosanna Banfi e malattia: la vita dopo il tumore al seno

Rosanna Banfi in questi 16 anni dalla guarigione, ha sostenuto la ricerca contro il tumore al seno. “È inutile pensare alla morte, anche perché dal cancro al seno si può guarire” ha affermato in più occasioni l’attrice, che non ha mai fatto caso ai capelli caduti o all’aspetto cambiato, ma ha sempre cercato di cogliere quanto di buono ci fosse in tutto ciò: la possibilità di vivere ancora, più forte di prima.

La figlia di Lino Banfi ha sempre parlato della malattia con positività e speranza: per questo motivo è volto della “Race for the cure” che si occupa di raccogliere fondi per la ricerca contro il tumore al seno. Dopo essere guarita, Rosanna Banfi ha vissuto una rinascita: di recente è anche diventata nonna. Esperienza possibili grazie alla ricerca, che le ha donato una vita più lunga di quanto immaginasse.

