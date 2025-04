Tutto su Rosanna, dama del trono over di Uomini e Donne

Rosanna è una delle nuove dame del trono over di Uomini e Donne. Elegante e molto bella, ha conquistato le attenzioni di Giuseppe che continua a cercare l’amore della sua vita. “Cerco un uomo carino e gentile, mi piacciono le cose semplici, apprezzo molto di più gesti piccoli e carini”, ha spiegato Rosanna cominciando la sua avventura nello studio di Uomini e donne dove, sin dalla prima stagione, sono nati tanti amori di cui alcuni durano ancora adesso mentre altri sono finiti.

Di Rosanna, originaria della Sicilia, non ci sono molte informazioni. Non si sa, infatti, se abbia un matrimonio finito alle spalle o se abbia figli così come non si conosce se abbia figli. Anche il suo profilo Instagram, finora, resta un mistero e non è da escludere che possa non essere presente sui social.

Rosanna e la conoscenza con Giuseppe a Uomini e donne

L’avventura di Rosanna come dama del trono over di Uomini e Donne è cominciata con la conoscenza di Giuseppe e Fabio. Con quest’ultimo, però, la frequentazione è finita subito mentre continua ancora quella con Giuseppe. Quest’0ultimo che, nella vita lavora come fisioterapista e osteopata ed è papà di tre figli di cui due ventenni, ha cominciato a dedicarsi esclusivamente alla conoscenza con Rosanna dopo aver chiuso con Isabella.

Nella puntata di Uomini e Donne dell’11 aprile, il cavaliere ammette di essere molto interessato alla dama e di aver provato per lei un trasporto che non sentiva da diverso tempo. Pur essendo lusingata dalle parole del cavaliere Rosanna non nasconde di avere dubbi su Giuseppe. Secondo la dama, infatti, potrebbe provare ancora un interesse per Sabrina Zago con cui la conoscenza è finita malissimo.