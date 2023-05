Chi è Rosanna Fratello/ Da Sanremo a Playboy, i “migliori anni” di un’artista eclettica

Rosanna Fratello ospite di Carlo Conti ai migliori anni: chi è e cosa sappiamo sulla cantante che incantò Francis Ford Coppola

C’è anche Rosanna Fratello tra gli ospiti di Carlo Conti ai Migliori Anni. Un nome che, probabilmente, non suonerà troppo familiare alle nuove generazioni. Allora andiamo a scoprire qualcosa in più sul suo conto, ripartendo dalla fortunata partecipazione al Festival di Sanremo 1969, dove Rosanna subentrò all’ultimo minuto al posto di Anna Identici. Nel 1970 la seconda partecipazione all’Ariston con Ciao anni verdi, quindi la terza con il brano Amsterdam. La cantante, nello stesso periodo, viene ingaggiata dal regista Giuliano Montaldo per il film Sacco e Vanzetti, con Riccardo Cucciolla e Gian Maria Volonté, dove interpreta Rosa, la moglie di Sacco.

Amici 22, Isobel crolla in lacrime per la sorpresa della madre/ "Sei in Italia per.."

Il film viene premiato a Cannes e Rosanna riceve il Nastro d’Argento come migliore attrice esordiente. Nel frattempo il suo brano “Sono una donna, non sono una santa” diventa una hit e la cantante esplode definitivamente. Negli successivi, tuttavia, la Fratello non riesce a ripetere i successi degli anni precedenti e gradualmente finisce ai margini.

Pamela Prati: "Non avevo i soldi per studiare"/ "La mia un'infanzia rubata"

Rosanna Fratello, una vita piena ed appagante tra progetti artistici e l’amore per il marito Pino

Nel 1985 Rosanna Fratello prende parte al progetto musicale Ro.Bo.T. assieme a Bobby Solo e Little Tony. Nove anni dopo approda nuovamente al Festival di Sanremo con il supergruppo Squadra Italia. Fotografata per la copertina di Playboy nel 1981, la cantante ha poi svelato durante un’intervista a Chi risalente al 2010 di aver rifiutato le proposte di registi famosi e affermati a livello internazionale, come Francis Ford Coppola.

Per quanto riguarda la vita privata, sappiamo che è inseparabile dal marito Pino, con cui fa ormai coppia da cinquant’anni. La sua dolce metà è stata fondamentale nel momento in cui Rosanna ha perso il fratello Giovanni, supportandola e sostenendola da ogni punto di vista.

Jody Proietti, fidanzato Alessia Marcuzzi?/ Paparazzati per le strade di Roma

© RIPRODUZIONE RISERVATA