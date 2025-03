Tutto su Rosanna, la nuova dama del trono over di Uomini e Donne

Il parterre del trono over di Uomini e Donne si rinnova sempre e, accanto a dame e cavalieri che decidono di lasciare la trasmissione per vivere una storia nata all’interno del programma o per smaltire una delusione, c’è anche chi decide di mettersi totalmente in gioco partecipando per la prima volta alla trasmissione. Tra le dame del trono over ci sono diverse, giovani donne che, ancora single, hanno deciso di partecipare al dating show di canale 5. Tra queste spicca Rosanna, una giovane donna dal sorriso radioso e contagioso, mora e di bell’aspetto.

Giuseppe e Sabrina ci riprovano a Uomini e Donne?/ Lui torna da lei: polemiche in studio

Di Rosanna non ci sono notizie. Sicuramente è single, ma non si sa se sia mai stata sposata e se abbia figli così come non si conosce la sua professione. Il suo arrivo nel parterre, tuttavia, non è passato inosservato e ad essere attratto dalla sua bellezza è stato, tra i vari cavalieri, Giuseppe.

Rosanna tra Giuseppe e Fabio a Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e donne in onda oggi, giovedì 27 marzo 2025, Maria De Filippi apre l’appuntamento chiamando al centro dello studio Rosanna. La nuova dama non ha ancora trovato un uomo a cui dedicare tutto il suo tempo e così sta conoscendo più cavalieri in attesa che scatti la famosa scintilla. Nella puntata odierna, Maria De Filippi manda in onda un filmato girato al termine della scorsa puntata in cui Rosanna parla proprio con Giuseppe.

Uomini e Donne, Asmaa Fares e Cristiano Lo Zuppone: "Mai stati così innamorati"/ Matrimonio, figlio in arrivo

Tra un sorriso e l’altro, i due sembrano decisi a vedersi. In studio, la conduttrice spiega così che Rosanna è uscita la sera con Fabio preferendo vedere Giuseppe la mattina successiva. La dama, tuttavia, non sembra orientata a concedere l’esclusiva a qualcuno e si lascia la possibilità di conoscere meglio le persone con cui sta uscendo prima di prendere una decisione.