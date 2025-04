Tutto su Rosanna, la dama del trono over di Uomini e Donne

Rosanna è una delle nuove dame del trono over di Uomini e Donne. Siciliana e determinata, ha conquistato subito le attenzioni di Giuseppe, il cavaliere che ha deciso di conoscerla dopo aver chiuso la frequentazione con Sabrina Zago. Di Sabrina non sono emersi dettagli e non si sa che lavoro faccia, se sia mai stata sposata e se abbia figli. Bella, sicura di sé e di ciò che vuole, ha deciso di uscire con Giuseppe restando, però, con i piedi per terra.

Durante la puntata di Uomini e Donne del 4 aprile 2025, Rosanna ammette di essere stata delusa dall’atteggiamento di Fabio, un altro cavaliere del parterre che stava conoscendo e di essere rimasta sorpresa da Giuseppe che ha dichiarato di volersi dedicare solo alla loro conoscenza. In esterna, tra i due, non manca il contatto fisico anche se il bacio non arriva.

Rosanna e la frequentazione con Giuseppe

Giuseppe, dopo l’ingresso in studio, viene immediatamente punzecchiato da Tina Cipollari prima di commentare l’esterna con Rosanna. “Ti pregherei di parlare della tua partner ma non dire che io sono invaghita di te perché non hai le caratteristiche fisiche di un uomo che più piacermi“, sbotta la bionda opinionista. “Ti seguo da una vita Tina, stavo scherzando”, risponde il cavaliere.

“L’esterna è andata bene. mi ha dedicato tante attenzioni e mi ha ribadito di essere molto interessato”, spiega la dama. “Ha detto le stesse cose ad altre dame”, commenta Tina Cipollari che consiglia a Rosanna di non essere così sicura del rapporto con Giuseppe. “Non c’è stato il bacio ma un abbraccio profondo. Sono stato molto rispettoso nei confronti di Rosanna perché lei vuole conoscermi perché da casa sembro un uomo cattivo”, conclude Giuseppe.

