Rosanna Siino torna nello studio di Uomini e Donne per un confronto con Giuseppe Molonia e annuncia di voler restare nel parterre.

Rosanna Siino è una delle dame del trono over di Uomini e Donne che il pubblico del dating show di canale 5 ha conosciuto durante la scorsa stagione durante la quale ha incontrato Giuseppe Siino con cui ha cominciato una frequentazione. Originaria della Sicilia, Rosanna è una mamma separata e lavora come avvocatessa specializzata in mediazione familiare. Nella scorsa stagione di Uomini e Donne ha deciso di mettersi in gioco per cercare un compagno. Con Giuseppe, però, non è scattata subito la scintilla.

Dopo essersi frequentati per qualche tempo. di fronte al passo indietro di Giuseppe, Rosanna ha deciso di provare a costruire qualcosa con Giuseppe con cui ha poi lasciato la trasmissione. Fuori dal programma, dopo una prima crisi che erano riusciti a superare, Giuseppe e Rosanna non si sono più mostrati insieme fino all’annuncio della rottura e al confronto in studio.

Rosanna Siino e il confronto con Giuseppe Molonia a Uomini e Donne

Dopo essersi lasciati, Giuseppe Molonia e Rosanna Siino si ritrovano nello studio di Uomini e Donne, dove tutto è nato, per raccontare la fine della loro storia d’amore. Giuseppe si presenta sorridente svelando di aver ritrovato l’amore fuori dal programma. “Il 27 luglio mi scrive Rosanna con il cuore sotto. Questa puntata la fidanzata la vedrà perché lei non lo sapeva”, annuncia Rosanna in studio.

Sui social, invece, la dama del trono over che sta attualmente conoscendo altri cavalieri del parterre, su Instagram, prima della messa in onda della puntata, ha scritto: “Non servono troppe parole… a volte basta lo sguardo per raccontare tutto”.

