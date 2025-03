Rosaria Nuzzo, nata a Napoli il 23 novembre 1961 da un carabiniere e una casalinga, è la protagonista della nuova puntata de “Le ragazze”, il programma condotto da Francesca Fialdini. La donna porta, sulla prima serata di Rai 3, una storia molto forte, fatta di determinazione e forza di volontà ma anche di paura e coraggio. Terza di tre fratelli, fin da bambina è stata la preferita del papà, che non è riuscito a dirle di no in nessuna occasione. E questo nonostante all’inizio fosse inattesa e non voluta dai genitori.

E invece, la sua passione e il suo carattere la renderanno la figlia prediletta, anche quando, sfidando tutte le regole dell’epoca, decise di iscriversi all’istituto nautico di Napoli per realizzare il sogno di viaggiare, esplorando il mondo. Rosaria Nuzzo sarà l’unica donna fra tutti gli iscritti in quella scuola superiore ma nonostante ciò, con forza, caparbietà e tenacia, riuscirà ad arrivare fino alla realizzazione del suo sogno.

Rosaria Nuzzo: il lavoro sulla nave da crociera e l’attacco terroristico

Dopo aver tentato la carriera da ufficiale sulle navi mercantili, senza successo a causa dell’arretratezza di quel mondo, la sua occasione d’oro arriva con l’Achille Lauro, qualche anno più avanti. Comincia a lavorare sulla nave da crociera ma l’incubo arriva il 7 ottobre del 1985, quando la nave viene dirottata da terroristi palestinesi. Rosaria Nuzzo e i suoi colleghi si trovano per giorni ostaggio dei sequestratori, tra il panico e il terrore generale, anche delle centinaia di passeggeri della nave. Dopo giorni di ansie e paura, i terroristi si arrendono il 10 ottobre 1985. Rosaria, reduce dalla terribile esperienza vissuta, torna a casa dove riabbraccia la mamma e qualche anno dopo, lascia la carriera da marinaia.