Rosario Guglielmi sul trono di Uomini e donne dopo Temptation Island: chi è l'ex fidanzato di Lucia Ilardo

Lucia Ilardo sarà tra le protagoniste della puntata odierna di Verissimo da Silvia Toffanin, il programma pomeridiano di Canale Cinque che come da tradizione fa capolinea in tv sia il sabato che la domenica. Rosario Guglielmi è l’ex fidanzato di Lucia Ilardo, i due hanno vissuto una relazione importante che i telespettatori hanno avuto modo di conoscere grazie a Temptation Island sul piccolo schermo. I due si sono messi in gioco nel format condotto da Filippo Bisciglia, ma la loro relazione non è finita bene. Di recente però la Ilardo ha manifestato una certa nostalgia nei confronti dell’ormai ex fidanzato, giunto sul trono di Uomini e donne, il format pomeridiano condotto da Maria De Filippi.

Di recente Rosario Guglielmi ha annunciato un altro cambiamento nella sua vita, questa volta a livello professionale. “E’ un percorso che è durato tre anni, un bellissimo percorso in un’azienda fantastica dove sono cresciuto professionalmente e umanamente più delle mie prospettive” ha detto sui social congedandosi dal suo vecchio posto di lavoro per dare il via a una nuova avventura.

Rosario Guglielmi e Lucia Ilardo torneranno insieme? La spinta dei fan

Non è ancora detta l’ultima parola riguardo al rapporto tra Rosario Guglielmi e Lucia Ilardo. I due infatti hanno deciso di intraprendere dei percorsi di vita diversi, ma la nostalgia della ragazza nei confronti dell’ex fidanzato non sembra passata in secondo piano e così sono in tantissimi a fare il tifo per un possibile ribaltone sul piano amoroso per i due:

“Erano una bella coppia, speriamo di rivederli presto insieme”, “Il loro è stato solo un arrivederci, torneranno a fare coppia” si legge tra alcuni dei commenti circolati sui social nelle scorse ore. Vedremo cosa il destino riserverà alla coppia.

