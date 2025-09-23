Da Temptation Island 2025 al trono di Uomini e donne fino al colpo di scena in studio: ecco chi è Rosario Guglielmi.

Rosario Guglielmi, un 30enne originario di Napoli ma residente a Milano dove lavora come manager, è stato uno dei protagonisti di Temptation Island 2025 a cui ha partecipato con la fidanzata Lucia Ilardo. La coppia ha scelto di mettere in gioco il rapporto partecipando al programma dell’amore perché lei voleva una convivenza non sopportando più il rapporto a distanza. All’interno del villaggio, per smuovere il fidanzato, Lucia ha organizzato uno scherzo con la complicità del tentatore Andrea riuscendo a scatenare la gelosia di Rosario con cui, poi, al termine del falò di confronto, ha lasciato il villaggio.

Un mese dopo, la coppia è tornata davanti alle telecamere per raccontare la vita fuori del programma a Filippo Bisciglia ma, proprio in quel momento, Rosario ha scoperto di un contatto di Lucia con il tentatore con cui si era vista decidendo, così, di mettere fine alla relazione.

Rosario Guglielmi: l’approdo a Uomini e Donne e il colpo di scena

Durante lo speciale di Temptation Island 2025, Rosario Guglielmi ha ribadito a Filippo Bisciglia di essere single ricevendo la proposta di Maria De Filippi e della redazione di Uomini e Donne di mettersi immediatamente sentimentalmente in gioco accettando il trono. Dopo averci pensato, Rosario ha deciso di accettare ma nel corso della sua, prima puntata, è arrivato il colpo di scena.

In studio, Rosario era pronto a presentarsi come tronista, a conoscere le varie corteggiatrici e a dare il via al suo percorso ma l’arrivo di Lucia ha cambiato le carte in tavola perché l’ex fidanzata ha svelato di aver trascorso un momento d’intimità con lui mettendo immediatamente fine al suo trono.