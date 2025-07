Chi è Rosario Guglielmi di Temptation Island 2025: il manager che ha sofferto per amore è ora ad un bivio con la fidanzata Lucia Ilardo

Tra i protagonisti più chiacchierati di Temptation Island 2025 c’è senza dubbio Rosario Guglielmi. 29 anni, originario del sud Italia, Rosario oggi vive a Milano dove lavora come manager. Una carriera in crescita che lo ha portato lontano dalla sua fidanzata Lucia Ilardo, rimasta a Vignola, in provincia di Modena. È proprio questa distanza uno dei nodi principali della loro storia d’amore, iniziata circa due anni fa.

La coppia è approdata al reality condotto da Filippo Bisciglia dopo che Lucia ha deciso di scrivere alla redazione, in seguito ai tanti e troppi alti e bassi del loro rapporto; dalla mancanza di fiducia e soprattutto da una questione rimasta irrisolta legata alla convivenza. Lucia ha chiesto a Rosario di fare un passo in avanti per il loro futuro, ma lui fino ad oggi è stato titubante, forse impaurito dall’idea di cambiare la routine che in fondo non gli sta così stretta.

Chi è Rosario Guglielmi di Temptation Island 2025: l’amore sofferto con l’ex fidanzata e il bivio con Lucia

Durante il suo percorso a Temptation Island, Rosario si è mostrato per quel che è: pacato, equilibrato e piuttosto razionale. Ha cercato di non farsi invischiare nelle dinamiche del programma, anche se in queste settimane non sono mancati momenti difficili. Per quanto riguarda la sua vita privata, sappiamo che in passato ha sofferto per amore, proprio a causa di un’ex fidanzata che ha menzionato anche durante le registrazioni di Temptation.

Va detto che Rosario e Lucia non hanno scaldato più di tanto i social come coppia, c’è chi addirittura li ha additati come “coppia fake”. A difenderli, da fuori, ci ha pensato la sorella di Lucia, che ha assicurato come suo cognato e la sorella siano veri dentro e fuori dalle telecamere di Canale 5. Quale futuro per loro non è dato saperlo, di sicuro Rosario dovrà prendere una posizione rispetto alle pretese mosse dalla fidanzata.

