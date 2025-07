Rosario Guglielmi di Temptation Island 2025, chi è il fidanzato di Lucia Ilardo: conquista il web che lo acclama 'tronista a settembre a Uomini e Donne'

Chi è Rosario Guglielmi di Temptation Island 2025: messo in gioco con la fidanzata Lucia e acclamato dal web per gentilezza, educazione e maturità

Tra i protagonisti di Temptation Island 2025, c’è indubbiamente Rosario Guglielmi, manager ventinovenne ormai di casa a Milano, dove si è trasferito per motivi professionali prima dell’inizio del reality in onda su Canale 5. Fidanzato con Lucia Ilardo da poco più di due anni, deve decidere se lanciarsi nella convivenza con la compagna o se proseguire il rapporto a distanza. Uno scenario, quest’ultimo, che al momento appare alquanto improbabile, dato che Lucia lo ha messo alle strette e ha assicurato che farà un passo indietro nel caso in cui lui temporeggiasse ancora.

Da circa un anno, infatti, la coppia vive la propria storia d’amore a distanza e ora per entrambi è arrivato il momento di prendere una posizione chiara. Lei desidererebbe iniziare al più presto la convivenza, ma Rosario non si sente ancora pronto. “Credo che la convivenza debba essere una libera scelta, non un obbligo”, ha spiegato il ragazzo davanti alle telecamere di Canale 5. Tuttavia Rosario Guglielmi di Temptation Island 2025 è già diventato l’idolo del web ma non per i suoi eccessi trash ma al contrario per i suoi modi gentili ed educati.

Pagelle Rosario Guglielmi di Temptation Island 2025 conquista il web: “Lo vogliamo a Uomini e Donne”

Durante il reality di Filippo Bisciglia, Rosario Guglielmi ha vissuto alti e bassi, arrivando anche a piangere per il peso che porta dentro. Ad oggi non è ancora possibile sapere quale sia l’epilogo per la coppia anche se, stando ad alcune indiscrezioni, Lucia e Rosario sarebbero usciti dal programma insieme, apparentemente più uniti e rilassati. Un avvistamento che fa ben sperare i fan della coppia. Tuttavia secondo altri i due si sono lasciati ed il bel Rosario sarebbe single.

Rosario Guglielmi di Temptation Island 2025 ha conquistato il web con i suoi modi gentili e maturi in netto contrasto con quelli degli altri fidanzati come Antonio e Marco che non si sono fatti problemi a perdere la calma prendendosela anche con gli oggetti. Dopo edizioni su edizioni incentrate su un’immagine ‘tossica’ dell’uomo forto incapace di controllare le proprie reazioni, Rosario rappresenta un nuovo tipo di uomo, riflessivo e maturo. Fisico scultoreo, un viso che buca lo schermo tanto da non aver nulla da invidiare ai tentatori, anzi, Rosario ma soprattutto con modi, gentili ed educati e senza temere di mostrarsi anche in lacrime ha conquistato anche i suoi compagni di avventura che vedono in lui una guida, un consigliere ed una specie di ‘psicologo’ ma anche il pubblico a casa che suoi social lo riempie di elogi e complimenti e chissà che a settembre, se davvero la storia con Lucia è giunta al termine, non rivedremo Rosario Guglielmi tra i tronisti di Uomini e Donne… Voto 10.