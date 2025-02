Rose Villain chi è? Le ultimissime. Seconda serata di Sanremo 2025. Rose Villain era pronta sul palco, concentrata ed in attesta di esibirsi quando Bianca Balti ha fatto irruzione e l’ha abbracciata e salutata calorosamente. Nella prima serata è stato il pubblico a sottolinearne la bellezza, nella seconda serata, invece, è stata proprio la top model che le ha detto: “Che bona che sei”. Poco dopo questo bellissimo gesto di grande amicizia, Rose Villain si è esibita sulle note di Fuorilegge prendendo pieno possesso del palco. L’artista ha accennato un balletto e sottolineato, con le movenze del corpo, il significato di quanto stava cantando.

“FUORILEGGE” TESTO COMPLETO CANZONE ROSE VILLAIN/ "La passione non ha regole" a Sanremo 2025

Mentre nella prima sera il look creava maggiore contrasto – il rosso dell’abito si contrapponeva infatti al blu acceso dei capelli – nella seconda serata Rose Villain ha puntato più sulla femminilità e la sensualità grazie a trasparenze ad hoc e una generosa scollatura. Il look ha ricevuto qualche critica, l’abito poteva essere più ricercato e magari più adatto ad una manifestazione così importante, ma nonostante ciò l’outfit è sembrato comunque adeguato alla serata, al suo personaggio e alla performance. Sui social, però, c’è chi si chiede ancora come mai quando pronuncia il ritornello faccia strani movimenti con le labbra e la bocca quasi a sottolineare, con cattiveria, il comportamento di un “fuorilegge” accentuandone i tratti negativi e l’aggressività.

Sixpm, chi è il marito di Rose Villain/ L'amore nato a New York: "Ci amiamo moltissimo"

ROSE VILLAIN, FUORILEGGE A SANREMO 2025: LA SUA BIO

Ma chi è Rose Villain? E’ una cantante milanese, nome d’arte di Rosa Luini, nata nel 1989. Ha passato parte della sua gioventù a Los Angeles, dove si è trasferita a soli 18 anni e dove ha iniziato a studiare musica, laureandosi al conservatorio di Hollywood. Ha quindi iniziato a suonare in un gruppo punk rock, i The Villains, da cui ha poi preso spunto per il suo attuale nome d’arte. Trasferitasi poi a New York, dove si è sposata con Sixpm, ha conosciuto due importanti discografici di Sony, per poi pubblicare il suo singolo di debutto nel 2019 in lingua inglese.

SANREMO 2025/ Meglio le cover di Benigni, Giorgia e Annalisa svettano su fashion e tormentoni

L’esordio in Italia si deve invece al 2020, quando appunto Rose Villain è divenuta amatissima anche dal grande pubblico, stringendo un sacco di collaborazioni con artisti come Annalisa, Emis Killa, Guè e molti altri ancora. Per lei è la seconda partecipazione al Festival di Sanremo da concorrente, la terza se si calcola anche l’edizione del 2023 in cui presenziò nel duetto con Rosa Chemical.

ROSE VILLAIN, FUORILEGGE A SANREMO 2025: LA SUA PERFORMANCE

Assente tra i nomi dei primi cinque in classifica, Rose Villain ha sicuramente un brano estremamente orecchiabile che è destinato a diventare un vero e proprio tormentone. Forse non forte come Click boom, ma comunque pronto ad essere trasmesso a oltranza in radio e a diventare trend su Tik Tok. Insomma l’artista non farà parlare di sè, quando le luci del Festival di Sanremo si spegneranno, solo per la sua bellezza e per le polemiche scaturite intorno al suo brand di cosmetici. La canzone presentata è accattivante e ha tutte le caratteristiche per essere introdotto nell’alta rotazione delle varie radio italiane.

Si merita di più di un normale piazzamento, ma ora come ora in gara vi sono brani ben più forti che riescono a toccare il pubblico sin dalle prime note e a rimanere impresse nella memoria con maggior rapidità oltre che a suscitare sentimenti forti. Nonostante le canzoni forti di Fedez, Cristicchi, Giorgia ed altri artisti che paiono andare per la maggiore, anche il brano di Rose Villain si merita di continuare ad avere successo una volta che la kermesse canora sarà terminata.