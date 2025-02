Andrea Camilleri è stato sposato per più di sessant’anni con la stessa donna, l’amore della sua vita che lo ha accompagnato in ogni tappa della sua lunga carriera come regista, autore e scrittore di gran successo. Dalla Sicilia, dove è nato, terra alla quale è sempre stato profondamente legato, Andrea Camilleri ha incontrato sua moglie a Roma, dove si era trasferito per inseguire il suo sogno nel mondo del cinema e del teatro. E proprio a teatro i due si sono visti per la prima volta. Rosetta Dello Siesto, la moglie di Andrea Camilleri, era stata chiamata ad affiancare il regista in uno spettacolo teatrale: lei, giovanissima, aveva realizzato la sua tesi di laurea proprio su Pico della Mirandola e lui stava portando in scena un suo scritto.

Dove è ambientato Il commissario Montalbano? Le location della fiction di Camilleri/ Provincia di Ragusa e...

I due si sono così incontrati per la prima volta e hanno cominciato una storia d’amore lunghissima. La loro è stata una relazione felice e ricca di momenti cruciali, come la nascita delle loro figlie. Ma tornando all’amore scoccato in quel teatro, ricordiamo cosa scrisse nel suo libro “Ora dimmi di te” Andrea Camilleri. Parlando di come avesse conosciuto Rosetta Dello Siestro, sua moglie, il grande scrittore disse che dopo lo spettacolo, andò in Sicilia per un mese e per tutto il tempo si ritrovò a pensare a lei, insistentemente. Così, una volta tornato a Roma, la chiamò per invitarla a cena e lei accettò. Nacque così quella storia d’amore che ha ispirato lo scrittore per tutta la vita.

Chi è il fratello di Iago Garcia?/ "Fisicamente molto diverso da me": sorpresa al Grande fratello?

Rosetta Dello Siesto, chi è la moglie di Andrea Camilleri: “Mai scritto senza che lei leggesse tutto”

Andrea Camilleri in Rosetta Dello Siesto, sua moglie, ha trovato un punto di riferimento in amore e non soltanto. La donna, infatti, è stata fondamentale per il marito anche dal punto di vista professionale poiché lo ha sempre aiutato in ogni pagina scritta. Come spiegato da Camilleri, non c’è rigo che non abbia prima letto Rosetta, che spesso ha costretto il marito a cambiare intere pagine. I consigli della moglie di Andrea Camilleri sono stati descritti da lui come “intelligenti e penetranti”. Camilleri, inoltre, ha rivelato di tenere più ai consigli della moglie che al giudizio dei critici.