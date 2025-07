Rosie Roche, com’è morta e chi è la cugina di Harry e William: le prime ricostruzioni avvalorano la tesi del suicidio.

Sta facendo molto discutere tra media inglesi e non solo la notizia della morte di Rosie Roche; 20 anni, studentessa di letteratura presso l’Università di Durham. Non tanto per la natura dolorosa della scomparsa; il caso sta attirando l’attenzione per il legame di parentela della ragazza che risulta essere lontana parente di alcuni componenti della Royal Family. Nello specifico, Rosie Roche – come racconta Vanity Fair – sarebbe cugina di secondo grado di Harry e William: il legame più vicino è con la compianta Lady Diana il cui zio era anche il nonno paterno della ventenne. Non c’è dunque un legame familiare particolarmente diretto ma quanto basta per attirare l’attenzione dei media anche per le dinamiche ancora oggetto di indagini.

Celeste Pin, com'è morto ex calciatore Fiorentina: ipotesi suicidio/ Corpo trovato in casa, indagini in corso

Chi era Rosie Roche, la cugina di secondo grado di Harry e William trovata senza vita lo scorso 14 luglio

Stando alle prime ricostruzioni dopo la morte di Rosie Roche emerge una prima esclusione: decesso non sospetto. Questo quanto si apprende dal coroner Grant Davies – come riporta Vanity Fair – e che dunque avvalora l’ipotesi del suicidio stando anche a quanto rivenuto sul luogo della morte. La ventenne è stata infatti trovata senza vita dalla madre nella propria abitazione e vicino al suo corpo era presente una pistola; circostanza che ha reso ancor più plausibile la tesi del gesto estremo volontario. I fatti risalgono allo scorso 14 luglio e ovviamente hanno scosso la comunità inglese.

Rosie Roche, morta la cugina dei principi William e Harry/ Aveva 20 anni, una pistola vicino al cadavere

La morte di Rosie Roche – cugina dei principi Harry e William d’Inghilterra – non ha portato a dichiarazioni ufficiali da parte della corona inglese. Come racconta Vanity Fair, non si certifica alcun messaggio di cordoglio tramite i media e nessuna esposizione diretta sul caso. Non si esclude che messaggi di vicinanza da parte della Royal Family possano essere arrivati in privato; i funerali si terranno nei prossimi giorni e in forma particolarmente riservata.