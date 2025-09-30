Chi è Ross di Gigi e Ross: il comico partenopeo classe 1976 ha cominciato l'avventura nel duo da giovanissimo. È papà di due figli

Rosario Morra, conosciuto per la sua avventura con il duo comico Gigi e Ross, è nato a Napoli nel 1976. I due si sono conosciuti all’Accademia di arte drammatica del Teatro Bellini, cominciando a recitare insieme e creando appunto in duo che negli anni è stato protagonista di numerosi programmi in radio e i tv, come Le Iene e Zelig, ma anche Made in Sud. Rosario Morra è un papà innamorato dei suoi due figli, Mathias e Lorenzo. Il primogenito, nato dal matrimonio poi finito con Milli Indaco, è affetto da disabilità. “È il mio mito, mi fa troppo ridere” ha rivelato il comico, che sogna un giorno di sentirlo parlare o camminare. Raccontandosi al podcast “In vino veritas”, Rosario Morra ha raccontato: “I soldi non mi sono mai interessati, sarei ricco se Mathias mi chiamasse papà o se si alzasse”.

Chi è Ross di Gigi e Ross: il colpo di fulmine con Chiara

Dopo la fine del suo matrimonio, Rosario Morra si è innamorato di Chiara, con la quale ha avuto un altro figlio, Lorenzo, nato ormai quasi due anni fa. “È un angelo, un dono dal cielo” ha raccontato il comico. L’attore ha un rapporto stretto e straordinario con i due bambini, che come raccontato sono il suo spettacolo migliore. Dunque, nella vita di Rosario non c’è solamente la televisione, anzi: l’amore più grande della sua vita sono proprio i due ragazzi.

