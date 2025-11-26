Rossano Laurini, chi è compagno e quasi marito di Vanessa Incontrada: il figlio Isal, dalla separazione alla nozze e il retroscena su Gigi D'Alessio

Rossano Laurini, chi è il quasi marito di Vanessa Incontrada: “Ci siamo riscoperti”

Un amore che dura da quasi vent’anni ma non immune a crisi e intoppi; Vanessa Incontrada e il compagno Rossano Laurini vivono un’intensa liaison dal 2007, con il figlio Isal hanno costruito una famiglia solida e scandita dall’amore ma il percorso esistenziale li ha messi duramente alla prova proprio di recente.

La conduttrice, impegnata con il programma ‘Gigi e Vanessa Insieme’, non ha fatto segreto della crisi vissuta con l’imprenditore e di come, con grande maturità, abbiano anche deciso di lasciarsi per un periodo al fine di ritrovarsi poi, come raccontato, più uniti che mai. Ed a conferma del nuovo capitolo nella vita dell’attrice e conduttrice, alcuni giorni fa ospite a Verissimo ha annunciato il matrimonio. Quando si sposano Vanessa Incontrada e il compagna Rossano Laurini? Al momento non c’è una data precisa ma sarà una cerimonio intima e privata: “Dopo tanti anni insieme, io e Rossano ci siamo riscoperti. C’è stata di mezzo una separazione, nella mia vita non mi sarei aspettata questo momento, ma la vita sorprende sempre.”

Tutto è partito dalla mancanza di dialogo, da quei silenzi che erano appunto sintomatici di qualcosa che si era inceppato a dispetto dell’amore coltivato per circa un ventennio; la conduttrice ha infatti definito una sorta di atto d’amore, conclusivo, quello di lasciarsi e prendere strade diverse una volta maturata la consapevolezza di un rapporto non più florido come un tempo. Confessioni emerse nel recente e toccante monologo a ‘Vanessa e Gigi Insieme’ svelando appunto la realtà del suo rapporto con il compagno Rossano Laurini. Prendere strade diverse sembrava l’unica via necessaria ma il colpo di scena, quando il sentimento è forte, è sempre dietro l’angolo. Anche il quasi marito di Vanessa Incontrada, Rossano, in alcune interviste ha speso delle splendide parola per la futura moglie.

Vanessa Incontrada e il compagno Rossano Laurini si sposano, lei svela un retroscena su Gigi D’Alessio

Della crisi con il compagno Rosanna Laurini, Vanessa Incontrada ha parlato nella scorsa puntata di Gigi e Vanessa Insieme. "Abbiamo lasciato che il tempo passasse, che facesse il suo corso", ha spiegato Vanessa Incontrada per poi arrivare al punto nevralgico, al momento in cui con il compagno Rossano Laurini ha compreso che quella mancanza reciproca non poteva essere ignorata. Proprio quei silenzi citati in precedenza non sono più un problema, come sottolineato proprio dalla conduttrice: "Abbiamo imparato a comprenderli".

L’amore è così tornato a splendere tra Vanessa Incontrada e il compagno Rossano Laurini, per la felicità anche del figlio Isal che con loro vive a Follonica e che è abilmente protetto dalla discrezione e al contempo cresciuto con massima dedizione e vicinanza. L’attenzione alla privacy è sempre stato un concetto fondamentale per la conduttrice, soprattutto in riferimento alla sua vita privata; si spiega così perché, prima di qualche giorno fa, mai aveva parlato della crisi con il compagno Rossano Laurini e della bellezza di ritrovarsi più uniti che mai. E sempre durante l’intervista a Verissimo, la conduttrice e attrice ha rivelato che Gigi D’Alessio è stato fondamentale ed ha fatto la differenza: “Gigi mi ha aiutato molto quando ero in difficoltà con il mio compagno. Averlo accanto è stato un dono e ha fatto la differenza”.