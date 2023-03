Chi è Rossella Barattolo, compagna di Claudio Baglioni/ Carriera e ruolo di manager

Rossella Barattolo e Claudio Baglioni; un sodalizio professionale e sentimentale

La carriera inestimabile di Claudio Baglioni è ancora oggi considerata tra le più iconiche del panorama musicale italiano. Tra musica leggera e tradizione pop, il cantautore ha regalato agli appassionati brani diventati colonne sonore di grandi storie d’amore, arrivando anche a tentare con successo la carriera televisiva come dimostrato dalla conduzione del Festival di Sanremo. “Mille giorni di te e di me” è tra le canzoni più inflazionate per raccontare l’amore reciproco e non molti sanno che Claudio Baglioni stesso è arrivato alla stesura di quelle parole proprio per decantare il rapporto con la donna della sua vita, Rossella Barattolo.

L’amore tra Claudio Baglioni e Rossella Barattolo è tra i più longevi nel mondo della musica: i due si sono conosciuti nel 1987 quando ancora era sposato con Paola Massari. Lontana dal mondo della musica da protagonista, la donna oltre ad essere compagna è anche l’attuale manager del cantautore; a dimostrazione di un sodalizio che va oltre la bellezza di un sentimento.

Rossella Barattolo e l’incontro con Claudio Baglioni: “Quando ci siamo conosciuti lui era…”

Rossella Barattolo, compagna di Claudio Baglioni, è nata nel 1958 ed ha vissuto praticamente tutta la sua infanzia e adolescenza tra Inghilterra e Stati Uniti d’America. Proprio all’estero si è cimentata con successo negli studi di marketing che l’hanno portata ad essere una stimata manager e imprenditrice di successo. Non a caso, gestisce in prima persona tutti gli impegni professionali di Claudio Baglioni, rivestendo appunto il ruolo di sua procuratrice oltre che dolce metà. Stando alle informazioni reperibili in rete, in passato Rossella Barattolo avrebbe avuto un ruolo di spicco in una multinazionale appartenente all’ambito petrolifero prima di dedicarsi principalmente alle attività musicali di Claudio Baglioni.

La storia tra Claudio Baglioni e Rossella Barattolo ha avuto una genesi non proprio semplice. Come accennato, la conoscenza tra i due risale al 1987 ma, essendo ancora sposato con Paola Massari, il cantautore tardò nel raccontare ufficialmente l’amore con la manager. La relazione è stata infatti resa nota dal diretto interessato solo nel 2008, anno che coincide proprio con il divorzio dalla prima moglie. Proprio all’anno precedente risale una delle poche interviste rilasciate da Rossella Barattolo in merito all’amore per Claudio Baglioni: “Quando ho incontrato Claudio lui era un libro chiuso: abbiamo costruito il nostro rapporto, ha bilanciato le nostre diversità diventando la nostra forza. Ho trovato in lui quell’uomo tranquillo, sereno e pieno di pace da difendere e proteggere“.











