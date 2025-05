Tra gli ospiti di Caterina Balivo a La Volta Buona nella puntata di oggi, lunedì 5 maggio 2025, ci sarà anche Rossella Erra in occasione dell’omaggio a Ballando con le stelle per il suo 20esimo anniversario. Nata a Portici il 30 giugno 1974 ha iniziato a lavorare come commercialista dopo aver conseguito la laurea in Economia del commercio internazionale e mercati valutari, decise però di cambiare vita dopo aver litigato con il suo socio.

Giulio Beranek, chi è Gerri fiction Rai1: compagna, figli, grave infortunio e carriera/ "Vittima pregiudizi"

Rossella Erra approdò in televisione a Vieni da me, la vera svolta nel mondo dello spettacolo però è arrivata con il ruolo di giudice a Ballando con le stelle. Nel 2021 ha ricoperto il ruolo di opinionista nel programma di Bianca Guaccero ‘Detto Fatto’, ha partecipato anche a ‘Il cantante mascherato’ e nel 2023 ha partecipato a Ballando con le stelle nel ruolo di ballerina.

Attilio Russo, chi è il marito di Rossella Erra: “Siamo una squadra”/ La figlia Beatrice Maria Francesca

La vita privata di Rossella Erra: la depressione e il bodyshaming

Per quanto riguarda la sua sfera personale Rossella Erra nel 2000 ha conosciuto Attilio Russo, i due sono convolati a nozze quando lei aveva 29 anni e dal loro amore dopo tanti tentativi e molta speranza è nata la figlia Beatrice Maria Francesca. Nel 2022 dopo la morte della madre ha fatto i conti con una grave depressione, quando la donna si ammalò decise di lasciare il mondo dello spettacolo per prendersi cura di lei.

Di recente Rossella Erra ha raccontato di essere spesso vittima di bodyshaming, da poco ha rivelato di aver perso 17 chili e in molti l’hanno duramente insultata per il suo aspetto fisico. In una recente intervista ha fatto sapere che le augurano le cose peggiori, tra le varie cose ha detto: “Mi chiamano ‘vacca’, ‘pescivendola’, ‘senza cervello’, mi hanno detto in tutti i modi che sono ‘cicciona‘. Ci soffro per queste cose, ma adesso le combatto”.

Uomini e Donne, Natalia Paragoni allarma i fan: "Mese tosto, non sto del tutto bene"/ Le parole su Zelletta