Tutto su Rossy Rodriguez, la mamma di Chiara Cainelli

Rossy Rodriguez è una delle ospiti della puntata del Grande Fratello in onda oggi, lunedì 3 febbraio 2025. Rossy Rodriguez è la mamma di Chiara Cainelli che, questa sera, riceverà una gradita sorpresa e potrà finalmente rivedere e riabbracciare la mamma. Tra Rossy Rodriguez e Chiara Cainelli c’è un rapporto di grande complicità. Le due, infatti, lavorano anche insieme: spesso Chiara aiuta la mamma nei mercati con la sua bancarella ddiu vestiti.

Gianni, chi è il papà di Chiara Cainelli? Origini tedesche/ "Il divorzio quando avevo 11 anni"

La mamma di Chiara proviene da una famiglia molto numerosa e ha sempre lavorato tanto per aiutare i genitori e e i fratelli. La mamma della Cainelli non si è mai arresa rimboccandosi le maniche prima per aiutare la propria famiglia e poi per crescere, insieme all’ex marito, i figli. Chiara, infatti, ha un fratello gemello, Stefano, che rappresenta la sua esatta metà.

GRANDE FRATELLO, PUNTATA 3 FEBBRAIO 2025/ Eliminati, diretta: Iago e Stefania "Jessica cerca il litigio"

Chiara Cainelli e le confessioni su mamma Rossy Rodriguez

Chiara Cainelli ha parlato della mamma e del rapporto che ha con lei con Alfonso D’Apice, ma anche con Shaila Gatta che è una delle persone a cui è più legata. Durante uno sfogo di Shaila sull’atteggiamento di Lorenzo Spolverato che, a detta della ballerina, non riuscirebbe a godersi i momenti belli e felici, Chiara ha raccontato che anche la mamma ha lo stesso problema.

“Mia mamma, esattamente come Lorenzo, ha sempre conosciuto una realtà e quindi per lei è difficile accettare di poter essere serena e felice. Anche adesso che potrebbe farlo, trova sempre qualcosa che non va in tutte le situazioni” – le parole di Chiara. “Quando le ho detto del Grande fratello, non si è complimentata con me ma ha stilato tutte le cose negative che mi avrebbe portato quest’esperienza“, ha aggiunto Chiara che, questa sera, potrà ricevere il dolce abbraccio della mamma e, forse, anche presentargli Alfonso D’Apice con cui ha cominciato una relazione.

Armando e Cristina, chi sono i genitori di Lorenzo Spolverato/ "Mi hanno insegnato ad amare e..."