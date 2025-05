CHI È RUDY LONDONI? MATRIMONIO E LA ‘CRISI DEL SETTIMO ANNO DOPO CHE…

Chi è Rudy Londoni, ex marito di Patrizia Rossetti, e cosa sappiamo a proposito dei motivi per cui i due tempo fa si sono lasciati? Questo pomeriggio, a partire dalle ore 15 su Rai 2, torna l’appuntamento con i racconti in rosa e le interviste di Monica Setta per “Storie di donne al bivio” e nel parterre di ospiti della conduttrice ci sarà questa volta la sua collega toscana, protagonista alla conduzione del Festival di Sanremo nel 1982 e poi storico volto delle reti Mediaset. E, in attesa di ascoltare cosa racconterà la 66enne originaria di Montaione (Firenze), possiamo intanto aprire una piccola parentesi sulla sua vita sentimentale e in particolare su un matrimonio durato alcuni anni: scopriamo chi è Rudy Londoni, ex marito di Patrizia Rossetti.

Per raccontare chi è Rudy Londoni, ex marito di Patrizia Rossetti, e parlare delle ragioni che avevano portato la coppia a dirsi addio a soli sette anni dal fatidico sì dobbiamo riavvolgere il nastro dei ricordi e tornare al primo decennio degli Anni Duemila: risale infatti a quel periodo la conoscenza da parte della conduttrice televisiva e radiofonica di un uomo che, fino a prima, era sostanzialmente sconosciuto alle cronache ed era pure rimasto fuori dalla portata dei radar del gossip dello showbiz nostrano. Dopo averlo conosciuto nel 2006 ed essere stata la sua compagna per quasi sei anni, la Rossetti era convolata a nozze con Londoni nel 2012; una relazione sulla quale, per citare una celebre canzone, non sembrava esserci nemmeno una nuvola e che invece si è interrotta a sorpresa, non senza un momento di crisi tra i due che, col senno di poi, era un’avvisaglia della separazione.

PATRIZIA ROSSETTI, “QUANDO SUCCEDE TANTE VOLTE, DEVI DIRE BASTA AI…”

Parlando dei motivi che hanno portato i due a dirsi addio e scoprendo al contempo chi è Rudy Londoni, ex marito di Patrizia Rossetti, possiamo rifarci alle parole di quella che, negli ultimi anni, si è reinventata anche come concorrente di alcuni reality show molto in vista: il personaggio televisivo fiorentino ed ex regina delle televendite, infatti, dopo aver partecipato in coppia con Maria Teresa Ruta a “Pechino Express” e, nel 2022, alla settima edizione del “Grande Fratello VIP”, in questo 2025 è tra i volti noti della nuova stagione de “L’Isola dei Famosi”, come annunciato alcuni giorni fa. Nonostante la sua estrema riservatezza in merito alla propria vita privata, la diretta interessata in più occasioni ha messo in chiaro le ragioni della fine della love story, parlando di infedeltà e altre problematiche sopraggiunte nel corso del matrimonio con Rudy.

“Io l’ho perdonato dopo il suo primo tradimento, ma quando succede di nuovo allora devi dire basta…”: queste le sue parole che ci fanno scoprire qualcosa di più su chi è Rudy Londoni, ex marito di Patrizia Rossetti. La loro unione infatti è finita nel 2019, per quella che potrebbe essere chiamata la proverbiale ‘crisi del settimo anno’: a dire il vero, la scelta di dire addio all’uomo non pare sia stata facile per la conduttrice che aveva deciso di troncare quel matrimonio non certo a cuor leggero, anche se sulla bilancia delle motivazioni ha anche pesato il sentimento di delusione per il suo ex compagno, ai tempi della sua partecipazione a “Pechino Express”. E ancora: “Se una persona ti delude è brutto”, aveva detto in un’altra circostanza, lasciando intendere tuttavia che, in alcuni casi, è possibile per lei perdonare un tradimento, ma dipende dalla sua gravità, accennando pure al fatto che la presunta relazione extra-coniugale di Rudy riguardasse una persona che lavora pure in televisione…