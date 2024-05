Chi è SABA, Danimarca/ Significato della canzone SAND: brano pop per vincere la semifinale Eurovision 2024

La Danimarca è apparsa per la prima volta all’Eurovision Song Contest nel 1957 e lo ha vinto già tre volte: 1963, 2000 e 2013. Quest’anno si presenta con la cantante e attivista SABA che porterà il brano pop SAND, alla seconda semifinale dell’Eurovision 2024, giovedì 9 maggio 2024. Grande voce e grande cuore.

SABA, chi è la rappresentante della Danimarca, in gara all’Eurovision 2024

SABA è una talentuosa artista danese che si distingue per la sua versatilità e la sua capacità di creare musica che mescola sapientemente diversi generi e influenze culturali. Nata in Etiopia, adottata e cresciuta a Copenaghen, SABA ha coltivato la sua passione per la musica sin dalla giovane età, immergendosi nella ricca scena musicale della sua città natale.

Modella e fotografa per molti anni, ha dimostrato un talento innato per la composizione e l’interpretazione, sviluppando uno stile distintivo che fonde elementi di pop, R&B, elettronica e folk nordico. La sua musica è caratterizzata da melodie avvolgenti, testi profondi e arrangiamenti sofisticati, che riflettono le sue esperienze di vita e le sue riflessioni sul mondo che la circonda. SABA è anche un attivista sociale impegnata che utilizza la sua voce per promuovere la diversità, l’inclusione e i diritti umani, portando le sue idee anche nella comunità LGBTQ+.

La cantante ha affermato di voler celebrare la musica oltre la diversità e oltre i confini. Il fatto che siano presenti molte nazioni e molte etnie diverse, è uno stimolo per portare la sua voce sul palco dell’Eurovision. Il suo intento è quello di stimolare e spronare le persone a raggiungere sempre i loro sogni, senza fermarsi alle difficoltà.

SABA, significato della canzone Sand

La canzone di SABA portata all’Eurovision 2024 si intitola SAND e rappresenta un viaggio profondo nell’animo umano, tracciato attraverso le metafore della sabbia e del mare. La canzone è molto più di una semplice composizione; è un’ode alla resilienza, alla speranza e alla rinascita. Il testo evoca immagini della sabbia che scorre tra le dita, simboleggiando il passaggio del tempo e la fluidità della nostra esistenza.

La musica stessa evoca un senso di calma e di contemplazione, trasportando l’ascoltatore in un viaggio emotivo attraverso le onde dell’oceano della vita, grazie anche a una voce potente e a un lirismo di ampio respiro. La canzone riflette la sua ricerca di pace interiore e di significato in un mondo frenetico e in continua evoluzione e, con il suo messaggio di speranza e di rinascita, il brano invita gli ascoltatori a abbracciare l’incertezza della vita e a trovare forza nel loro spirito.

Il video di SAND, di SABA, in semifinale all’Eurovision 2024













