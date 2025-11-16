Chi è Sabrina Colle, la compagna di Vittorio Sgarbi: al suo fianco dal 1998, è la donna che gli è rimasta accanto nel periodo della depressione

Si chiama Sabrina Colle la compagna di Vittorio Sgarbi, al suo fianco dal 1998. I due vivono una lunga storia d’amore ormai da 27 anni, nonostante come hanno spesso avuto modo di sottolineare, il loro sia un “amore libero”. Proprio durante gli anni iniziali della loro storia, infatti, Vittorio ha avuto una figlia con un’altra donna: si tratta di Evelina, la ragazza che oggi vuole impedire proprio il matrimonio del papà con la sua compagna. Vittorio non sembra aver intenzione di desistere alla sua intenzione di sposare Sabrina, che in un momento complesso della sua vita, quello della depressione, gli è rimasta accanto.

“Ha mostrato la capacità di capire e di essere” ha sottolineato Vittorio, che tornato alla vita dopo le dimissioni dall’ospedale, vuole ora sposare la sua compagna. Sabrina Colle, in passato attiva nel mondo della moda e poi del teatro, negli anni Novanta si è dedicata alle arti visive e proprio il lavoro nel mondo artistico le ha permesso di conoscere Vittorio Sgarbi, che ama ormai dal 1998.

Durante l’ultimo periodo, Sabrina Colle è finita al centro dell’attenzione mediatica per via delle accuse della figlia del compagno, Evelina Sgarbi. La donna, nonostante sia al fianco di Vittorio dal 1998, è stata additata come un’approfittatrice che vuole mettere le mani sul patrimonio di Sgarbi. Accuse dalle quali la compagna di Vittorio Sgarbi si è difesa con convinzione, spiegando di aver dedicato tutta la sua vita al critico d’arte, con il quale condivide la vita dal 1998. In questo ultimo periodo, infatti, Sabrina ha annullato tutti i suoi impegni per rimanere al fianco del compagno. “Nessuna altra persona a questo mondo sarebbe stata in grado di dedicarsi totalmente ad assistere Vittorio come sto facendo io” ha sottolineato

La donna, in una lettera indirizzata a “Dentro la notizia”, ancora ha sottolineato: “Nulla in cambio pretendo, meno che mai economicamente, visto che la dedizione è stata totale anche da quel punto di vista”. La compagna di Vittorio Sgarbi, dunque, vorrebbe sposarlo puramente per amore e non per interesse economico come invece ipotizzato da Evelina, la figlia del critico d’arte, che ha richiesto un amministratore di sostegno per il papà.