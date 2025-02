Sabrina, nuovo confronto con Giuseppe a Uomini e Donne

Nuovo capitolo a Uomini e Donne tra Sabrina e Giuseppe. La dama del trono over torna al centro dello studio, nella puntata del 20 febbraio 2025, per un nuovo confronto con Giuseppe che, nella scorsa puntata, aveva fatto complimenti ad Agnese scatenando la dura reazione di Sabrina che, stanca dell’atteggiamento del cavaliere e dei vari fraintendimenti, gli aveva chiesto di lasciare insieme la trasmissione per costruire qualcosa fuori dal programma. Maria De Filippi parte mandando in onda un filmato registrato al termine della scorsa puntata in cui Giuseppe ammette di aver sentito la sua mancanza. Una mancanza che ha sentito anche Sabrina che, però, torna sull’atteggiamento di Giuseppe nei confronti di Agnese.

Lavinia Mauro fidanzata con Matteo Ciceroni dopo Uomini e donne?/ E' il produttore di Achille Lauro

La dama, in particolare, sottolinea come lo sguardo e la posizione delle mani le hanno fatto nascere dubbi e paure. Giuseppe spiega di non essere interessata ad Agnese e Sabrina gli chiede di dimostrarlo. In studio, poi, tutto cambia.

Sabrina e Giuseppe: tutto finito a Uomini e Donne

“Sono venuto in questo programma perché vorrei conoscere la persona giusta, una donna di cui innamorarmi ed uscire da questo studio. Poi ho conosciuto tutte le donne del parterre e in questo periodo ho frequentato Sabrina, una donna eccellente, ricca di grandi qualità ma quando sono arrivato la prima persona che ho conosciuto è Agnese che ha questo sguardo che mi ha colpito”. Con questo discorso Giuseppe inizia il suo confronto con Sabrina che, molto infastidita da Giuseppe e dal suo desiderio di conoscere Agnese, si alza e, turbata, esce dallo studio.

Cosimo Mino Durante: chi è il corteggiatore di Tina Cipollari a Uomini e Donne/ Regali di lusso e...

“Io sono in forte imbarazzo”, risponde Agnese. “Neanche si preoccupa che Sabrina si è alzata, è uscita e non sta bene”, commenta Tina Cipollari. Giuseppe, poi, si alza per andare da Sabrina. “Si è alzato quando Agnese gli ha dato il due di picche”, commenta Gianni Sperti.