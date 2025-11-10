Sabrina Zago, tornata single dopo la fine della storia con Nicola, torna ufficialmente nel parterre del trono over di Uomini e Donne.

Sabrina Zago è una delle dame del trono over di Uomini e Donne che, sin dalle prime puntate, si è fatta conoscere per la sua bellezza, la sua voglia di innamorarsi e la sua vena romantica. Nella scorsa stagione della trasmissione di Maria De Filippi, Sabrina ha affrontato diverse delusioni sentimentali. Tutte le conoscenze con Gabriele, Giuseppe Molonia e Guido Ricci sono finite e tutti e tre sono usciti dal programma con altre donne.

Dopo un’estate durante la quale ha cambiato lavoro lasciando il lavoro nel campo immobiliare per lavorare nel mondo della ristorazione, Sabrina è tornata nuovamente nel programma dove ha cominciato a conoscere alcuni cavalieri di cui qualcuno arrivato nel programma esclusivamente per lei. L’arrivo di Nicola, tuttavia, uno dei nuovi cavalieri del parterre, ha cambiato tutto per Sabrina.

Sabrina Zago torna a Uomini e Donne: perché è finita con Nicola

Dopo una breve frequentazione, Sabrina Zago ha chiesto a Nicola di uscire dal programma e, nonostante i vari dubbi, anche dietro consiglio di Maria De Filippi, il cavaliere ha deciso di lasciare con la dama il trono over di Uomini e Donne. Dopo l’addio alla trasmissione, Sabrina e Nicola si sono mostrati insieme sui social ma dopo la prima foto di coppia, tutto tace. Il silenzio social di Sabrina e Nicola ha scatenato rumors su una presunta crisi che nella puntata di Uomini e Donne del 10 novembre 2025, è stata confermata dalla dama.

Sabrina, infatti, è arrivata nello studio del dating show di canale 5 da sola confermando la fine della relazione. Un ritorno, quello di Sabrina, che rende felice uno dei nuovi cavalieri del parterre che ammette di essere pronto a conoscerla vivendo anche a pochi chilometri da lei.