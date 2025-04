Tutto su Sabrina Zago, dama del trono over di Uomini e Donne

Bellissima, con tanta voglia di trovare l’uomo della sua vita e vivere una storia lontano dalle telecamere, Sabrina Zago è indubbiamente una delle protagoniste indiscusse del trono over di Uomini e Donne. Sensibile, fragile ma anche forte e determinata, nonostante le varie delusioni sentimentali vissute anche all’interno dello studio del dating show di canale 5, ha sempre voglia di rimettersi in gioco e vivere emozioni nuove. La dama 54enne che vive a Reggio Emilia, lavora da anni nel settore immobiliare e, nonostante la recente perdita della mamma, ha trovato in Uomini e Donne un motivo per continuare a sorridere.

Andrea, chi è il cavaliere di Uomini e Donne che corteggia Sabrina Zago/ Ecco perché Tina fa il tifo per lui

Nella sua vita, la dama ha vissuto un’altra, grave perdita: quella del compagno che l’ha segnata profondamente ma che l’ha anche spinta a rimettersi in gioco provando a cercare nuovamente l’amore a Uomini e Donne dove ha avuto diverse frequentazioni finite male come quella con Giuseppe.

Sabrina Zago tra Andrea e Guido

Sabrina Zago, attualmente, sta conoscendo due cavalieri: Guido, già presente nel parterre del trono over e che ha colpito la dama e Andrea, giunto nel programma esclusivamente per lei. Nonostante, inizialmente, avesse deciso di concedere l’esclusiva a Guido con cui ci sono stati dei baci durante il primo appuntamento, Sabrina ha poi deciso di accettare di conoscere Andrea.

Chi è Guido, cavaliere di Uomini e Donne/ Baci con Sabrina, ma Tina Cipollari non gli crede

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, martedì 22 aprile 2025, la dama torna al centro dello studio per un confronto con i due cavalieri raccontando che con Guido ci sono stati altri baci e aggiungendo che non c’è stata alcuna intimità per un blocco di entrambi. Sabrina, così riceve le critiche di Tina che ha esorta a chiudere con Guido e a concentrarsi su Andrea.