Tutto su Sabrina Zago, la dama del trono over di Uomini e Donne che chiude con Enrico e va avanti con Nicola.

Sabrina Zago, dama del trono over di Uomini e Donne che, dopo aver superato le delusioni dello scorso anno, è tornata in trasmissione per trovare un nuovo amore, è tra le protagoniste dell’attuale stagione del trono over. Sabrina, dopo aver perso il compagno, ha deciso di rimettersi in gioco sia sentimentale che professionalmente. Con il sostegno della figlia, ha così deciso di partecipare al dating show di canale 5 ma anche di cambiare lavoro. Dopo essersi occupata del mercato immobiliare per tanti anni, Sabrina ha cominciato a lavorare nel mondo della ristorazione dando il via ad un nuovo capitolo della sua vita.

Sin dalle prime puntate dell’attuale stagione, Sabrina ha dichiarato di stare bene e di avere tante speranze di poter concludere l’avventura con un compagno al proprio fianco. Dopo aver chiuso la conoscenza con Joseph, un signore giunto in trasmissione esclusivamente per lei, Sabrina ha deciso di tuffarsi nella conoscenza con Enrico e Nicola.

Sabrina Zago sceglie Nicola e chiude con Enrico a Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne del 16 ottobre 2025, Sabrina zago torna al centro dello studio e spiazza tutti con una dichiarazione. Come aveva previsto Tina Cipollari, infatti, Sabrina decide di chiudere la conoscenza con Enrico e viene immediatamente attaccata dalla bionda opinionista. “Ti serviva l’aperitivo per capirlo?”, chiede Tina.

Sabrina, però, non cambia idea e decide di andare avanti solo con Nicola pur non volendo concedergli l’esclusiva. Nicola, invece, molto preso da Sabrina, decide di corteggiare solo Sabrina stupendo positivamente la dama del trono over.

