Tutto su Sabrina Zago, la dama del trono over di Uomini e Donne che ha avuto un colpo di fulmine per Nicola, il nuovo cavaliere.

Tra le dame più belle e più corteggiate del trono over di Uomini e Donne c’è sicuramente Sabrina Zago, arrivata in trasmissione inizialmente per conoscere Silvio ma il loro rapporto si è concluso quasi subito. La 54enne originaria dell’Emilia Roma ha una figlia e ha deciso di partecipare al dating show di canale 5 per provare a superare il dolore per la morte del compagno. Dopo aver lavorato per anni nel settore immobiliare, inoltre, Sabrina ha deciso di cambiare la propria vita cominciando a lavorare nel mondo della ristorazione.

Serena e felice professionalmente, Sabrina ha deciso di tornare nel programma per provare a cercare il vero amore. Dopo le delusioni vissute nella scorsa stagione con Gabriele, Giuseppe e Guido che hanno preferito uscire con altre dame, Sabrina ha cominciato l’attuale stagione con tante speranze e l’arrivo di Nicola sembra confermare tale speranza.

Sabrina Zago e l’incontro con Nicola a Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne del 14 ottobre 2025, Sabrina Zago torna al centro dello studio per confrontarsi con Antonio, il cavaliere con cui stava uscendo ma per conoscere anche Nicola, un nuovo cavaliere che sin dal primo incontro conquista le attenzioni di Sabrina.

Gli appuntamenti tra Nicola e Sabrina Zago, nelle prossime puntate di Uomini e Donne, porteranno ad un epilogo inaspettato e che regalerà un lieto fine alla dama. Sabrina, infatti, uscirà dal programma proprio con Nicola con cui, attualmente, sta vivendo una storia lontano dai riflettori.

