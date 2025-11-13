Tutto quello che c'è da sapere su Sabrina Zago, dama del trono over di Uomini e Donne.

Tra le dame che, nell’ultimo periodo, hanno creato dinamiche in studio accomodandosi più volte al centro, c’è sicuramente Sabrina Zago, una bellissima signora dell’Emilia Romagna che, dopo aver lavorato per anni nel settore immobiliare, ha deciso di dare una svolta alla propria vita professionale cominciando a lavorare nel mondo della ristorazione. Mamma di una ragazza che vive con lei, Sabrina ha scelto di partecipare al programma di Maria De Filippi dopo la morte del suo ultimo compagno.

Chi è Paolo B., il cavaliere di Uomini e Donne/ Esce con Sabrina Zago ma è scontro con Marina

Durante il percorso ha superato diverse delusioni iniziando l’attuale stagione con ottimismo. L’incontro con Nicola sembrava l’inizio di un nuovo capitolo sentimentale ma dopo aver lasciato insieme il programma, i due si sono lasciati dopo pochi giorni. Tornata in studio per raccontare l’accaduto, Sabrina ha ammesso di esserci rimasta male e che avrebbe voluto viverlo pur non potendo ancora parlare d’amore.

Uomini e Donne, Ramona Amodeo truffata da Eliana Michelazzo: "Mi deve 9.600 euro"/ "Ho vinto la causa ma..."

Sabrina Sago e la conoscenza con Paolo a Uomini e Donne

Inizialmente, Sabrina non aveva alcuna voglia di restare nel parterre del trono over ma di fronte all’interesse dichiarato nei suoi confronti da un altro cavaliere e dietro insistenza di Gianni Sperti e Tina Cipollari, ha deciso di provare a cercare nuovamente l’amore.

Nella puntata di Uomini e Donne del 13 novembre 2025, Sabrina torna così al centro dello studio per confrontarsi con Paolo, un nuovo cavaliere del parterre con cui ha cominciato la frequentazione. Durante il confronto, interviene Marina facendo una scenata a Paolo accusandolo di averla contattata e di aver annullato l’appuntamento per uscire con la stessa Sabrina.

Chi è Piero, nuovo cavaliere di Uomini e Donne/ Primo appuntamento con Gemma: "Ho visto i lati peggiori"