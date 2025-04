Sabrina Zago: la frequentazione con Guido continua

Sabrina Zago è una delle protagoniste indiscusse dell’attuale stagione del trono over di Uomini e donne. Bellissima ed elegante, la dama cinquantenne che lavora nel mondo immobiliare, ha avuto diverse frequentazioni, ma ultimamente è stata spesso al centro di scontri con Giuseppe. Con quest’ultimo, la dama sembrava pronta ad abbandonare il programma e, di fronte all’indecisione di Giuseppe, non ha nascosto la delusione. Tra i due, così, tutto è finito e Sabrina ha deciso di conoscere altri cavalieri, tra cui Guido.

Con quest’ultimo, la conoscenza sta andando avanti e il rapporto sta diventando sempre più importante al punto che, nella scorsa puntata, di fronte ad un momento di difficoltà, ha trovato una spalla sulla quale appoggiarsi proprio in Sabrina. Gianni Sperti ha così chiesto alla dama se sia pronta ad abbandonare il programma ricevendo una risposta affermativo. A frenare tutto, però, è stato Guido.

Sabrina Zago concede l’esclusiva a Guido: polemiche a Uomini e donne

Nella puntata di Uomini e Donne del 15 aprile 2025, Sabrina e Guido tornano al centro dello studio. La dama del trono over racconta che avrebbe dovuto vedere Guido, ma tutto è saltato perché lui non è andato a prenderla e lei di notte non guida. Lui si giustifica e racconta che avrebbe voluto portarla a cena nel ristorante di un amico e si pensa che possa trattarsi di una sponsorizzazione.

Maria De Filippi interviene così: “C’è un uomo per te Sabrina, lo facciamo scendere?”. Sabrina rifiuta di conoscere il cavaliere arrivato per lei e aggiunge che ha intenzione di concedere l’esclusiva a Guido. Di fronte a tale annuncio, interviene Tina Cipollari che attacca la dama affermando che il cavaliere non la merita e che sta continuando a frequentarla solo per le sponsorizzazioni.

