Tutto su Sabrina Zago, la dama del trono over di Uomini e Donne che lascia il programma con Nicola con cui, però, non c'è il lieto fine.

Bellissima, sognatrice e con tanta voglia di innamorarsi, Sabrina Zago è una delle protagoniste indiscusse del trono over di Uomini e Donne dove, nel corso della scorsa stagione, ha affrontato diverse delusioni sentimentali avendo dovuto accettare la fine delle frequentazioni con Gabriele, Giuseppe Molonia e Guido Ricci. Arrivata nel programma di Maria De Filippi per rimettersi in gioco dopo la morte del compagno, Sabrina che è mamma di una figlia, è anche tra le dame più corteggiate. Tuttavia, durante la scorsa stagione non è riuscita a trovare l’amore trascorrendo l’estate a lavoro.

Dopo aver lavorato per diverso tempo nel mondo dell’immobiliare, infatti, ha deciso di mettersi in gioco anche professionalmente accettando un lavoro nel mondo della ristorazione. Serena e felice, Sabrina è tornata nel parterre del trono over dove l’incontro con Nicole le ha fatto battere nuovamente il cuore.

Sabrina Zago lascia Uomini e Donne con Nicola: poi l’epilogo

Nella puntata di Uomini e donne del 21 ottobre 2025, Nicola e Sabrina Zago tornano al centro dello studio per raccontare i dettagli della loro frequentazione. Quando Maria De Filippi annuncia la presenza di un uomo arrivano nel programma per conoscerla, Sabrina lascia a Nicola il compito di decidere: il desiderio di Sabrina è andare via dal programma con Nicola ma se lui dovesse rifiutare accetterà di conoscere il nuovo cavaliere.

Con l’aiuto di Maria De Filippi, Nicola decide di lasciare il programma con Sabrina facendo vivere alla dama il lieto fine che sognava ma che è durato davvero pochissimo. La storia tra i due, infatti, è già finita e Sabrina è nuovamente tornata nel parterre femminile del trono over.

