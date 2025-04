Sabrina Zago è una delle dame più apprezzate del trono Over di Uomini e Donne. Ha 54 anni, vive a Reggio Emilia e sappiamo che oggi lavora nel settore immobiliare, ma in passato si è occupata di tante mansioni differenti, dalla cameriera alla barista. Per qualche tempo, Sabrina ha lavorato anche come indossatrice e hostess nelle fiere, oltre che come animatrice. Negli ultimi tempi è sempre più protagonista nello studio di Uomini e Donne, soprattutto da quando ha iniziato a frequentare Giuseppe.

Una frequentazione che è giunta tuttavia al termine. Lui ha iniziato a frequentare nuove dame, ma le scintille con Sabrina in studio non mancano. Anche la dama, come vedremo, ha deciso di conoscere altri cavalieri e lasciarsi alle spalle Giuseppe che, tuttavia, le ha dimostrato la sua vicinanza in un momento per lei molto difficile.

Grave lutto per Sabrina Zago di Uomini e Donne: è morta la sua mamma

Sabrina Zago è stata colpita da un grave lutto, come lei stessa ha comunicato attraverso i suoi social. “Hai raggiunto papà, abbraccialo forte”, ha scritto la dama di Uomini e Donne sul sul profilo Instagram a corredo di uno scatto che sembra immortalare la sua mamma. Il lutto risale a circa due settimane fa ma, ricordiamo, il programma è registrato. Nella puntata del 1 aprile scopriamo che la dama ha ricevuto le condoglianze di Giuseppe, corredate da un mazzo di fiori. Un gesto che Sabrina ha ammesso di aver apprezzato molto. Anche sui social sono tantissimi i messaggi di cordoglio dei fan di Sabrina, che hanno imparato a conoscerla proprio grazie a Uomini e Donne: “Un abbraccio Sabrina. E una preghiera per la mamma.”, ha scritto più di qualche utente.

