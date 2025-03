Tutto su Sabrina Zago, la dama del trono over di Uomini e Donne

Sabrina Zago è tra le dame del trono over e indiscussa protagonista della stagione in corso di Uomini e Donne. La dama, dopo aver vissuto la delusione con Gabriele che ha lasciato il programma con un’altra dama del parterre, ha cominciato a frequentare Diego con cui, però, non è mai nata una vera storia d’amore. L’arrivo di Giuseppe l’ha spinta a rimettersi totalmente in gioco e la dama che lavora nel settore immobiliare e ha vissuto il dolore della perdita del compagno, si è tuffata nella nuova relazione con tutta se stessa.

Giuseppe, per, si è sempre rifiutato di concederle l’esclusiva per non rinunciare a conoscere altre donne. Tra le dame che lo hanno colpito di più spicca Agnese che, però, non ha mai accettato di iniziare con lui una conoscenza. Giuseppe, poi, ha deciso di uscire anche con un’altra dama del parterre scatenando la reazione di Sabrina.

Sabrina Zago: la lite e la promessa a Giuseppe a Uomini e Donne

Nonostante la mancate esclusiva e alcuni atteggiamenti di Giuseppe che non le sono piaciuti, Sabrina ha sempre concesso nuove possibilità al cavaliere. Almeno fino alla puntata di Uomini e Donne di oggi, mercoledì 12 marzo 2025 durante la quale la dama si accomoda al centro dello studio insieme ad un’altra signora per un nuovo confronto con Giuseppe.

Tra il cavaliere e la dama parte una durissima lite durante la quale Sabrina lo accusa di aver lasciato il numero di telefono ad Agnese senza dirle nulla. Furiosa per l’atteggiamento di Giuseppe, dopo aver ammesso di essersi innamorata, Sabrina promette di bloccarlo ovunque.

