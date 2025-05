Tra gli ospiti della puntata di Domenica In di domenica, 11 maggio, c’è anche Sal Da Vinci. Ma, chi è esattamente uno dei cantanti più ascoltati del momento? Salvatore Michael Sorrentino (questo è il suo vero nome) è nato il 7 aprile 1969 a New York dal celebre interprete della sceneggiata napoletana, Mario Da Vinci. Fin da piccolo, ha seguito le orme artistiche del padre, debuttando a soli sei anni con il brano “Miracolo e’ Natale” in duetto con il padre. Nel corso degli anni, poi, ha fatto molta gavetta, cercando di costruire una carriera nel panorama musicale e teatrale italiano. Una grande svolta arriva nel 1994, quando vince il Festival Italiano di Musica con la canzone “Vera”.

Nel 2009, poi, partecipa al Festival di Sanremo con il brano “Non riesco a farti innamorare”, riuscendo ad arrivare sul podio, classificandosi al terzo posto. Nel 2024, Sal Da Vinci vive una rinascita musicale rilasciando la hit “Rossetto e caffè”, diventata virale su tutti i social. Il brano ottiene un successo inaspettato e ancora oggi rimane una delle canzoni più ascoltate in Italia.

Sal Da Vinci: il lungo matrimonio con Paola Pugliese e la loro famiglia

Per quanto riguarda la vita privata, Sal Da Vinci è sposato da oltre trent’anni con Paola Pugliese. I due si sono conosciuti durante l’adolescenza e, da allora, non si sono più separati. Il 22 giugno 1992 sono convolati ufficialmente a nozze e, successivamente, hanno avuto due figli: Francesco, nato nel 1993, e Annachiara, nata nel 1998. Francesco ha deciso di seguire la stessa strada del padre nel mondo della musica e della recitazione, partecipando anche a The Voice of Italy nel 2019. Annachiara, invece, lavora nell’ambito della moda.

La famiglia vive ancora oggi a Napoli, specificamente nel quartiere Chiaia. Nonostante la giovane età, la voce di “Rossetto e Caffè” è già diventato nonno. I suoi figli gli hanno regalato tre splendidi nipoti: Salvatore Jr, nato nel 2018, e Nina, venuta al mondo nel 2023, entrambi figli di Francesco; e Antonio, nato anch’egli nel 2023, figlio di Annachiara. A questo punto, chissà se il cantante svelerà ulteriori dettagli sulla sua splendida famiglia durante l’intervista con Mara Venier a Domenica In.