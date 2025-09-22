Sal Da Vinci, chi è il cantautore partenopeo: dalla carriera sulla scia del papà Mario alla moglie Paola Pugliese.

Salvatore Michael Sorrentino, meglio noto come Sal Da Vinci; uno dei massimi rappresentanti della cultura canora partenopea e al contempo nazionale. Dal campionato papà, Mario Da Vinci, ha ereditato la passione per la musica e per la recitazione; un punto di riferimento che non ha mai voluto eguagliare ma piuttosto seguire come stella polare della sua passione, della sua voglia di vivere d’arte.

Paola Pugliese, chi è la moglie di Sal Da Vinci/ Il primo incontro da adolescenti, lui: "Le provai tutte..."

La consacrazione artistica di Sal Da Vinci potrebbe coincidere con Sanremo; nel 2009 raggiunse il podio – il terzo posto – con la canzone ‘Non riesco a farti innamorare’. Ma in realtà, l’affermazione del cantautore nel contesto artistico nazionale è figlia del suo evidente talento, dei progetti che lo vedono costantemente dominare la scena tra musica e teatro. Non a caso, proprio di recente, ha sfornato un vero e proprio tormentone – Rossetto e Caffè – capace di scalare classifiche di gradimento, streaming e radio.

Paola Pugliese, moglie di Sal Da Vinci/ Insieme fin da bambini: "Così l'ho conquistata"

Sal Da Vinci, amore e musica su due binari paralleli: la moglie Paola Pugliese e i figli Francesco e Annachiara

Così come per un’intera vita ha coltivato la passione per la musica, da sempre vive in parallelo la più grande storia d’amore: Sal Da Vinci è legato fin dall’adolescenza a Paola Pugliese, diventata ufficialmente sua moglie nel 1992. Le nozze sono state il primo step per la creazione di una splendida famiglia, impreziosita negli anni a seguire dalla nascita di ben due figli: Francesco (1993) e Annachiara (1998).

“Tra le tante difficoltà della vita, lei mi ha dato la forza per farcela; siamo cresciuti insieme”, queste le parole di Sal Da Vinci, in un’intervista del passato, a proposito del rapporto con la moglie Paola Pugliese. Un pensiero emblematico del loro amore, capace di vincere le angherie del tempo e fortificato dall’unione contro le difficoltà e gli ostacoli esistenziali. Non solo papà di 2 figli, il cantautore vive con gioia anche il ruolo di nonno: “I miei nipoti mi hanno cambiato la vita; la mia famiglia è la canzone più bella”.

Sal Da Vinci, chi è/ Com'è nata la hit 'Rossetto e caffè': "Mia moglie? Mi ha fatto buttare sangue quando..."