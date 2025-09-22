Sal Da Vinci, chi è il cantautore partenopeo: dalla carriera sulla scia del papà Mario alla moglie Paola Pugliese.
Salvatore Michael Sorrentino, meglio noto come Sal Da Vinci; uno dei massimi rappresentanti della cultura canora partenopea e al contempo nazionale. Dal campionato papà, Mario Da Vinci, ha ereditato la passione per la musica e per la recitazione; un punto di riferimento che non ha mai voluto eguagliare ma piuttosto seguire come stella polare della sua passione, della sua voglia di vivere d’arte.
La consacrazione artistica di Sal Da Vinci potrebbe coincidere con Sanremo; nel 2009 raggiunse il podio – il terzo posto – con la canzone ‘Non riesco a farti innamorare’. Ma in realtà, l’affermazione del cantautore nel contesto artistico nazionale è figlia del suo evidente talento, dei progetti che lo vedono costantemente dominare la scena tra musica e teatro. Non a caso, proprio di recente, ha sfornato un vero e proprio tormentone – Rossetto e Caffè – capace di scalare classifiche di gradimento, streaming e radio.
Sal Da Vinci, amore e musica su due binari paralleli: la moglie Paola Pugliese e i figli Francesco e Annachiara
Così come per un’intera vita ha coltivato la passione per la musica, da sempre vive in parallelo la più grande storia d’amore: Sal Da Vinci è legato fin dall’adolescenza a Paola Pugliese, diventata ufficialmente sua moglie nel 1992. Le nozze sono state il primo step per la creazione di una splendida famiglia, impreziosita negli anni a seguire dalla nascita di ben due figli: Francesco (1993) e Annachiara (1998).
“Tra le tante difficoltà della vita, lei mi ha dato la forza per farcela; siamo cresciuti insieme”, queste le parole di Sal Da Vinci, in un’intervista del passato, a proposito del rapporto con la moglie Paola Pugliese. Un pensiero emblematico del loro amore, capace di vincere le angherie del tempo e fortificato dall’unione contro le difficoltà e gli ostacoli esistenziali. Non solo papà di 2 figli, il cantautore vive con gioia anche il ruolo di nonno: “I miei nipoti mi hanno cambiato la vita; la mia famiglia è la canzone più bella”.