Chi è Salvatore Ferragamo, marito di Wanda: storia dello stilista e imprenditore che cercò fortuna negli Stati Uniti grazie al suo amore per le scarpe e...

CHI È SALVATORE FERRAGAMO? “NESSUNA STAR HA RINUNCIATO ALLE SCARPE DI MIO MARITO”

Chi è Salvatore Ferragamo, marito di Wanda, e cosa sappiamo della sua vita e della sua fulgida carriera di stilista e imprenditore nel settore della moda? Quest’oggi, in fascia access prime time su Rai 3 (l’appuntamento è per le ore 20.15), andrà in onda una nuova puntata di “Illuminate”, il format sotto cui sono stati realizzati diversi docu-film originali per restituire un intenso ritratto di donne italiane dalle vite straordinarie e ricordare qual è la loro eredità professionale e morale: stavolta sarà il turno di Wanda Ferragamo (parliamo di lei in un altro articolo proprio quest’oggi, NdR), rappresentata in un documentario che si focalizza sul momento in cui, dopo la morte del marito, prese sulle spalle l’azienda di famiglia e la trasformò in una griffe globale. Qui, invece, scopriamo chi è Salvatore Ferragamo, marito di Wanda, e la sua ‘leggenda’.

Wanda Ferragamo, moglie di Salvatore/ 'Matriarca' di uno dei brand più famosi: "Mondanità? Con 6 figli..."

“Date a una ragazza le scarpe giuste e conquisterà il mondo”: questa massima dell’attrice e cantante statunitense Bette Midler, erroneamente attribuita a Marylin Monroe, racconta bene l’importanza di questo stilista e imprenditore di origini avellinesi. Per raccontare chi è Salvatore Ferragamo, marito di Wanda, infatti partiamo da Bonito, in provincia di Avellino, il paese che diede i natali nel 1898 a questo artista e pure alla sua futura consorte, di ben 23 anni più giovane di lui: la coppia, convolata in nozze nel 1940, avrà sei figli (di cui diamo conto in un pezzo a parte) e si stabilirà quasi subito in quel di Fiesole, eleggendo la Toscana a nuova casa: qui comincerà una delle storie artigianali e imprenditoriali più entusiasmanti del secolo scorso anche se Salvatore si era già fatto un nome da ragazzo, aprendo la prima bottega e mostrando già alcuni bagliori di quel talento visionario che tanto sarà apprezzato oltreoceano.

Il volto megalitico di Borzone a "Freedom"/ Cos'è la misteriosa scultura rupestre alle porte di Genova

SALVATORE FERRAGAMO, “L’UNICA VERA AMICIZIA FU CON AUDREY HEPBURN E…”

Infatti, scoprendo chi è Salvatore Ferragamo, marito di Wanda, va ricordato che il diretto interessato nacque in una di quelle famiglie numerosissime: undicesimo di be quattordici figli, leggenda vuole che fu lui, da piccolo, a realizzare le sue prime calzature per le modelle. Avviatosi alla professione e aperto un negozio di scarpe per signora a Bonito, nel 1914 fu tra coloro che si imbarcarono per cercare fortuna negli States, precisamente a Boston dove raggiunse uno dei fratelli, operaio proprio in una fabbrica calzaturiera. Per Ferragamo saranno tredici anni intensi, prima del ritorno in Italia nel 1927, e in cui non solo girò il Paese ma lavorò pure nel mondo del cinema e studiò persino Anatomia in un corso serale per perfezionare i propri prodotti: da qui nacque il mito del “calzolaio delle star” che, tornato in Italia, creò la storia azienda e sposò la sua compaesana, aprendo poi il primo laboratorio a Firenze. A causa di condizioni di salute compromesse, si spegnerà poi nel 1960 a Firenze, lasciando il suo gioiellino alla moglie che sarà capace di trasformarlo in una griffe nota in tutto il mondo e non solo in ambito calzaturiero.

Villa Adriana: cos'è la mastodontica residenza dell'imperatore Adriano/ La "città ideale" a Tivoli

Ricordato come un visionario e un grande artigiano, prima ancora che un importante imprenditore, al suo nome furono sempre legati l’eleganza delle sue creazioni e un design di altissimo livello che sicuramente ispirò il settore delle calzature fino agli Anni Sessanta: “In azienda non avevo mai fatto nulla, ma sapevo di dover continuare l’opera di mio marito” aveva raccontato la moglie dello stilista in una intervista che ci aiuta a capire meglio chi è Salvatore Ferragamo, marito di Wanda, e cosa ha rappresentato per lei. Nell’estratto riportato in una rubrica de ‘la Repubblica’, si legge infatti che la volontà di non disperdere l’amore e il lavoro del compagno avevano portato la moglie, nonostante sei figli allora tra i 19 ai 2 anni, a continuare quella storia: “Nessuna ha mai rinunciato a un paio di scarpe di mio marito. Salvatore amava i loro piedi, sapeva come trattarli” aveva detto a proposito delle star di Hollywood. “Mondanità? Al contrario. Mai stata mondana, mai viaggiato molto. Come facevo con sei figli? (…) Di viaggio ne ricordo uno, subito dopo la guerra, con il transatlantico Queen Elisabeth verso New York. Fu lì che incontrammo Christian Dior. Tra lui e Salvatore ci fu sempre grande stima. L’unica amicizia vera fu, però, con Audrey Hepburn”.