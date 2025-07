Salvatore Guida è il tentatore di Sarah Esposito a Temptation Island 2025, lei confessa: "Non riesco a farmi toccare perché da parte sua c'è interesse"

Continua il viaggio nei sentimenti della coppia formata da Sarah e Valerio a Temptation Island e nella puntata di questa sera, martedì 29 luglio 2025, ci saranno dei risvolti inaspettati soprattutto per il fidanzato che sarà sempre più vicino alla single Ary. I video di quest’ultimi deluderanno la giovane che perderà pazienza e si sfogherà non solo con altre fidanzate del villaggio ma anche Salvatore Guida, il tentatore di Sarah a Temptation Island 2025, colui con il quale ha stretto un forte legame.

Sin da subito tra Sarah e il single Salvatore a Temptation Island 2025 è nata una certa sintonia e una certa chimica. E passeggiate a cavallo, giornate trascorse a scambiarsi confidenze in riva fino al regalo di libro da parte del single alla fidanzata sembrava che tra i due stesse nascendo un flirt. La stessa Sarah, parlando con le altre ragazze, ha confessato di aver notato un interesse di Salvatore nei suoi confronti e per questo di aver fatto un passo indietro e di non riuscire a lasciarsi toccare dal tentatore. Tuttavia le anticipazioni Temptation Island di questa sera svelano che Sarah vedrà dei video compromettenti del suo fidanzato Valerio e per questo si avvicinerà al single Salvatore Guida?

Salvatore Guida: chi è il tentatore di Sarah Esposito a Temptation Island 2025, lei non ha dubbi: “Ha interesse nei mie confronti”

Le anticipazioni Temptation Island svelano che nella puntata di questa sera, martedì 29 luglio 2025, si sarà dei falò di fuoco per la coppia formata da Sarah e Valerio. La 24enne romana sarà spiazzata da alcuni video del suo fidanzato e troverà consolazione nel tentatore Salvatore Guida. Nella scorsa puntata ha confessato di aver messo delle distanze “perché so che c’è un interesse, per questo non mi faccio toccare. Mi dà delle attenzioni. Se ho sete, mi va a prendere l’acqua…” nella puntata di questa sera, invece, si lascerà andare?

Per quanto riguarda qualche cenno biografico su chi è Salvatore Guida, il tentatore di Sarah a Temptation Island 2025 su di lui sappiamo che è di Palermo ed ha 27 anni, di lavoro fa l’autista privato mentre nella clip di presentazione ha ammesso di essere uno sportivo, una persona molto ambiziosa, è appassionato di moda e sogna il mondo dello spettacolo ed ha partecipato al concorso Mister Italia. A Witty tv ha confessato che tra dieci anni si vede con una famiglia e un’attività tutta sua. Ha una fratello e un sorella che lo hanno già reso zio. Il suo profilo Instagram ufficiale è @salvatoreguida e vanta circa 7000 follower.