Salvatore Mingoia, chi è il fidanzato di Veera Kinnunen: la coppia sta insieme dal 2020 e hanno avuto un figlio, Valter Rosario Arvo

Nel parterre di maestri a Ballando con le stelle 2025 ritroviamo Veera Kinnunen, confermatissima anche per quest’anno nel suo storico ruolo e che affiancherà il concorrente Beppe Convertini nel corso di questa nuova stagione. Da un lato la sua grande popolarità televisiva, dall’altro una vita privata riservatissima e vissuta al fianco del fidanzato Salvatore Mingoia, con cui peraltro ha condiviso pochi anni fa la gioia della genitorialità.

Se di lei il pubblico conosce tutto (o quasi), forte del suo successo nel dance show di Milly Carlucci, che cosa sappiamo invece della sua dolce metà? In merito a Salvatore Mingoia, fidanzato di Veera Kinnunen, non si conoscono moltissime informazioni essendo lontano dal mondo della televisione e dello spettacolo, a differenza della ballerina. Di lui si sa però che è un judoka di professione e che ha origini siciliane.

Veera Kinnunen e Salvatore Mingoia: il figlio Valter Rosario Arvo

Entrando nel merito della storia d’amore tra Veera Kinnunen e il fidanzato Salvatore Mingoia, la loro liaison è sbocciata nel 2020. In precedenza la ballerina è stata sentimentalmente legata per diversi anni al collega Stefano Oradei, con cui ha spesso condiviso esperienze di danza in coppia tra cui numerose competizioni, e successivamente è stata fidanzata con l’ex calciatore Dani Osvaldo, conosciuto proprio a Ballando con le stelle.

Ora, invece, la coach del programma è felicemente innamorata del suo Salvatore, con cui tra l’altro ha realizzato il sogno della maternità con la nascita del loro primo figlio di coppia, Valter Rosario Arvo, nel 2021. In un’intervista dell’epoca rilasciata a Storie Italiane, la ballerina aveva così commentato il lieto evento: «Sono fisicamente ancora provata, non è una passeggiata. Ma è incredibile come cambi la vita in così poco tempo: siamo emozionati e siamo felici, abbiamo passato la prima notte insieme. Lui è delizioso, una meraviglia».