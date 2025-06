Chi è Salvatore Modesti, ex marito di Gabriella Farinon: padre dei suoi due figli Barbara e Francesco, il matrimonio è durato nove anni

Nel 1994 Gabriella Farinon ha perso l’amore della sua vita, Stefano Romanazzi, sposato solamente dieci anni prima. Prima di conoscere l’imprenditore ed editore, però, Gabriella è stata sposata con un altro uomo: lui si chiamava Salvatore Modesti. L’ex marito di Gabriella Farinon è stato sposato con la signorina buonasera della Rai, nonché attrice e presentatrice amatissima, per nove anni. I due si sono sposati nel 1972 e hanno avuto due figli.

Lina e Mauro, chi sono i genitori di Luca Tommassini? “Papà picchiava me e mamma"/ "Non mi accettava"

Non sono molte le informazioni che abbiamo in merito all’uomo, ex marito di Gabriella, se non quelle generiche che provengono proprio da ospitate tv e interviste varie della ex splendida signorina buonasera, molto amata dagli italiani. A quanto pare, Salvatore Modesti sarebbe stato un regista: forse i due si sono conosciuti proprio grazie al loro lavoro, ma non è un’informazione che ci è nota.

Emanuela Orlandi, l'amica: “Un alto prelato le fece dei complimenti e l'abbracciò”/ E' padre Marcinkus?

Chi è Salvatore Modesti, ex marito di Gabriella Farinon: chi è? Padre dei suoi figli

L’ex marito di Gabriella Farinon, Salvatore Modesti, è stato al suo fianco dopo il matrimonio solamente nove anni. La stessa annunciatrice Rai si è poi risposata poco dopo in seconde nozze con un altro uomo, Stefano Romanazzi, che l’attrice ha descritto come il grande amore della sua vita. I due sono stati insieme dieci anni, prima che lui morisse prematuramente nel 1994.

Dunque, Gabriella Farinon non considera il suo primo marito come il suo grande amore ma nonostante ciò lui le ha lasciato qualcosa di comunque molto importante, ovvero due splendidi figli, Barbara e Francesco. Anche se la loro storia d’amore non è terminata come probabilmente Gabriella avrebbe sperato, resta dunque il ricordo di un amore che ha portato alla nascita di due figli molto amati.

Delitto di Garlasco/ Per la difesa di Stasi si mette male? Bruzzone: “Niente sangue in nessuna impronta”

Poche, però, le informazioni che abbiamo in merito ai due figli di Gabriella Farinon: sappiamo però che il loro è un ottimo rapporto e proprio in un’intervista del 2020 l’attrice si è detta orgogliosissima della figlia “perché fa il suo lavoro molto seriamente”.