Tutto su Salvo, cavaliere del trono over di Uomini e Donne

Salvo è un cavaliere del trono over di Uomini e Donne arrivato in trasmissione nelle precedenti puntate per conoscere e provare a conquistare Gemma Galgani. Durante il primo incontro, la dama di Torino non ha avuto un colpo di fulmine ma ha deciso di pensarci prima di mandarlo via. Salvo è un vedovo con tre figli, due dal matrimonio e uno da una convivenza di 17 anni. Lavora nel settore delle attrezzature commerciali e sanitarie e ha deciso di chiamare la redazione di Uomini e Donne perché colpito dall’eleganza della dama. Nella puntata di Uomini e Donne del 17 febbraio 2025, Maria De Filippi ha chiesto a Gemma la decisione finale.

La dama di Torino ha aperto le porte per una cena ammettendo, però, di non provare alcun trasporto fisico nei confronti del cavaliere. Le parole della dama hanno scosso Salvo che ha deciso di fare un passo indietro non volendo alcun regalo da parte di Gemma.

Salvo chiude con Gemma Galgani a Uomini e Donne

“Non è che mi abbia colpito particolarmente e gliel’ho detto… per scambiarci due parole…”. Queste le parole di Gemma Galgani che scatenano la reazione di Salvo che puntualizza come, dopo la cena, possa cambiare anche lui idea. “Può anche non piacere a me...”, dice il cavaliere. “Esteticamente non mi piace, non è il mio tipo”, ribadisce Gemma.

Salvo puntualizza di non volere alcuna cortesia da Gemma e di voler uscire con lei solo se c’è realmente un interesse. Non vedendo convinzione nella dama, Salvop decide di chiudere e non uscire con la dama che ci resta palesemente male. Gianni Sperti dà ragione a Salvo e fa presente che, in futuro, qualora dovesse dichiarare di non provare interesse fisico per un cavaliere, non dovrà farlo restare in trasmissione.