Chi è Salvo Montalbano, il commissario protagonista dei romanzi di Andrea Camilleri che ha fatto la fortuna dello scrittore?

Si chiama Salvo Montalbano il commissario protagonista dei romanzi polizieschi usciti dalla penna di Andrea Camilleri. Negli anni, poi, i romanzi sono stati trasformati in una serie tv di enorme e straordinario successo: a dare il volto al commissario è stato Luca Zingaretti, che ne ha fatto la fortuna. Montalbano è un commissario di polizia che svolge la sua attività a Vigata, sulla costa siciliana: si tratta di un paese immaginario. Montalbano, nella serie tv e nei libri, risulta essere nato a Catania il 6 settembre del 1950. Dopo la laurea in giurisprudenza, Montalbano comincia la sua carriera in polizia e dopo un apprendistato, diventa vicecommissario in un paesino in provincia di Enna, Mascalippa.

Dopo qualche anno passato a Mascalippa arriva a Vigata, paese come dicevamo immaginario, che dovrebbe però essere posizionato più o meno a Porto Empedocle, dove il l’autore dei romanzi è nato, in provincia di Agrigento. Proprio a Vigata, Montalbano acquista una villetta sul mare nella frazione di Marinella: qui vive solo ed è in compagnia solamente quando viene a trovarlo Livia, la sua fidanzata che vive a Genova. Negli anni a fare compagna a Salvo Montalbano è Adelina Cirrinciò, la suadonna di servizio, bravissima cuoca ma un po’ scorbutica. Dal canto suo Montalbano ama la cucina, sopratutto quella siciliana a base di pesce.

Salvo Montalbano, chi è: un carattere introverso

Il Commissario Montalbano viene descritto nei romanzi polizieschi di Andrea Camilleri e nelle serie tv come un uomo schivo, molto riservato, che ha un rapporto complesso con la religione ma soprattutto introverso. Proprio per questo, nonostante il suo sia un lavoro di squadra, spesso Montalbano lavora in maniera solitaria. Salvo Montalbano è, inoltre, una persona priva di ambizione e per questo motivo si tiene stretto il suo lavoro, senza desiderare promozioni di nessun tipo. Ci tiene però a fare bene il suo mestiere, cercando di risolvere ogni caso.