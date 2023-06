Chi è Salvo Noè, psicologo e psicoterapeuta/ Il libro con Papa Francesco

Dott. Salvo Noè, formazione e curriculum “dedicati” allo studio del comportamento umano

Il contributo dei professionisti, di uomini di cultura, è fondamentale quando si tratta di passare in rassegna il giudizio di tematiche importanti. Il contesto televisivo negli ultimi anni è sempre più intriso di salotti dove si disquisisce del comportamento umano, prendendo spunto dalle vicende di cronaca e non solo. In tale ambito, è stato spesso cruciale il contributo di Salvo Noè, psicologo e psicoterapeuta oltre che scrittore. La sua formazione di tutto rispetto è stata spesso un valore aggiunto in diversi programmi televisivi dove l’argomento necessitava di un pensiero che fosse quanto più attendibile e facoltoso possibile.

Il Dott. Salvo Noè ha offerto il suo contributo come psicoterapeuta ed esperto in processi formativi principalmente sulle reti Rai. Non a caso, nella presentazione presente nella sua pagina Instagram si presenta proprio me consulente della televisione pubblica. La sua attività sui social risulta particolarmente corposa, ma principalmente dedicata ad impegni professionali e contributi atti ad ampliare la conoscenza comune su tematiche importanti. Sono infatti irreperibili nozioni di vita privata, sentimentale; massima è l’attenzione alla privacy probabilmente allo scopo di mettere in luce unicamente il suo contributo in qualità di professionista piuttosto che a curiosità di altro rango mediatico.

Dott. Salvo Noè, in “La paura come un dono” si apre al dialogo con Papa Francesco

Spulciando in rete, sono reperibili diverse informazioni sul Dott. Salvo Noè che testimoniano la grandezza della sua formazione un curriculum di assoluto valore. In qualità di psicoterapeuta e scrittore gestisce un sito proprio, NoeCom.it, dove appunto è presente un’ampia presentazione delle sue qualità e dei progetti che lo vedono primeggiare nel contesto formativo e psicoterapeutico italiano. Laureato in psicologia con il massimo dei voti, si definisce esperto in gestione e sviluppo delle risorse umane. Sempre nella presentazione presente sul sito web, sono elencati una serie di incarichi di spicco che ancora oggi occupa. Oltre a quelli già annoverati, il Dott. Salvo Noè è impegnato come docente di psicologia presso diversi atenei e istituti, è parte del comitato scientifico BRF oltre che consulente dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

Sempre in linea con le sue competenze nell’ambito psicoterapeutico e comportamentale dell’essere umano, il Dott. Salvo Noè vanta anche una lunga serie di pubblicazioni e progetti editoriali. Il più rinomato oltre che recente è senza dubbio quello redatto in collaborazione con Papa Francesco. “La paura come dono” è un libro dove proprio il Santo Padre si cimenta in un dialogo dove l’interlocutore è proprio il Dott. Salvo Noè. Insieme passano in rassegna diverse sfumature dell’animo umano, con particolare riferimento all’amore e alla paura; considerati i due motori principali del vivere quotidiano.











