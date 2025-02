Samuele Parodi è il bambino di 11 anni chiamato anche “bimbo so tutto” che lo scorso 13 febbraio è stato ospite a Sanremo sbalordendo tutti per la sua approfondita conoscenza della storia del Festival, manifestazione di cui conosce praticamente ogni dettaglio, compresi aneddoti particolari e curiosità. Il ragazzino è originario di Zafferana Etnea, comune in provincia di Catania, ed è figlio dell’attrice ed ex miss cinema Marica Coco, nota per aver recitato in film e serie tv come “Don Matteo” e “Carabinieri”. Samuele aveva fatto un appello a Carlo Conti, diffuso tramite il Tg1, nel quale chiedeva di essere invitato all’Ariston.

Il conduttore ha poi accolto la richiesta presentandolo ufficialmente sul palco dove il “tuttologo” ha potuto dimostrare le sue straordinarie abilità, rispondendo a domande sulle edizioni precedenti della kermesse, comprese quelle degli anni 60 e 70. Quello che ha stupito di più il pubblico è stata soprattutto la sua naturalezza nello stare sul palco, comportandosi come se fosse un esperto ormai abituato al mondo dello spettacolo, tanto che lo stesso presentatore alla fine della performance ha detto: “Ho trovato il conduttore del prossimo anno“.

Chi è Samuele Parodi, il “bimbo so tutto” del Festival di Sanremo, la madre attrice e la passione per la musica

Samuele Parodi, il bambino che sa tutto di Sanremo, oltre ad essere esperto di storia e curiosità che riguardano il Festival, ha una grande passione per la musica e l’intenzione di intraprendere una carriera nel mondo dello spettacolo. In occasione della sua apparizione sul palco dell’Ariston ha infatti detto a Carlo Conti “Canto, ballo, suono e recito” rispondendo alla domanda “Cosa fai nella vita?“. La madre Marica Coco, che è un volto noto del mondo del cinema italiano, condivide spesso scatti sui social mostrandosi mentre partecipa ed incontra gli artisti nel backstage con il figlio a varie manifestazioni musicali come ad esempio Amici di Maria De Filippi, Il Tim Summer Hits e X Factor.

Per quanto riguarda la sua conoscenza in merito a , che gli ha fatto guadagnare la fama di “Bimbo so tutto“, Samuele ha affermato di essersi informato su internet, studiando nei minimi particolari quanto accaduto nelle varie edizioni, aggiungendo anche che questa passione lo accompagna fin da quando era molto piccolo. Quest’anno, prima ancora di ricevere l’invito ufficiale e di ascoltare le canzoni, aveva anche condiviso una sua previsione su quella che poteva essere la classifica finale della gara, sostenendo che tra i primi 5 posti ci sarebbero stati: Elodie, Achille Lauro, Massimo Ranieri, Marcella Bella e Giorgia.